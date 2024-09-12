14 لاعباً في تدريبات «سلة الوحدة» استعداداً للبطولتين الدولية والعرب



علي معالي (أبوظبي)

انتظم 14 لاعباً في تدريبات فريق الوحدة لكرة السلة، استعداداً للمشاركة في بطولته الدولية الودية التي ستقام، خلال الفترة من 19 حتى 25 من الشهر الجاري على صالة «مبادلة أرينا» في أبوظبي، وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد السلة، وبالتعاون بين نادي الوحدة وشركة جلوبال أكتيف سبورتس، وتأتي هذه البطولة في توقيت مهم للسلة الإماراتية، سواء الوحدة تحت قيادة المدرب السوري نضال بكري، والذي سيشارك في بطولة الأندية العربية في الأول من أكتوبر المقبل بمدينة الإسكندرية، وكذلك منتخبنا الوطني الذي يرتب أوراقه هو الآخر قبل المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، بداية من نوفمبر المقبل.

يشارك في دولية الوحدة أندية عربية وخليجية لها ثقلها وتاريخها في اللعبة وهي: الاتحاد السكندري بطل مصر، ونادي الكويت بطل الكويت، والحكمة (لبنان) والفتح الرباطي بطل (المغرب) والبشائر بطل (عمان)، الكرخ (العراق) إضافة إلى نادي الوحدة ومنتخبنا الوطني، وستوزع الفرق الثمانية على مجموعتين (4 في كل مجموعة)، ويلعب كل فريق 3 مباريات في الدور الأول، ليتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، ويتجه الفائزان في مباراتي نصف النهائي إلى النهائي، فيما تلعب بقية فرق مباريات تحديد من المراكز من الرابع حتى الثامن.

من جانبه، رحب عبد الله سالم الجنيبي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بالضيوف على أرض الدولة قائلا: «نرحب بالجميع في العاصمة أبوظبي، حيث اعتاد الوحدة على تنظيم مثل هذه البطولات، التي تضم أندية قوية وعريقة على مستوى الوطن العربي، وهي فرصة لتوطيد العلاقات مع الأندية من لبنان والكويت ومصر والمغرب وعمان والعراق».

أضاف: «مشاركة فرق لها ثقل واسم كبير في الوطن العربي، يزيد قوة البطولة، ويحقق استفادة فنية كبيرة، وخصوصاً لنادي الوحدة الذي يضم مجموعة من اللاعبين الشباب وكذلك منتخبنا الوطني، حيث تضم الفرق لاعبين على أعلى مستوى فيما ستشهد البطولة مواجهات قوية من الناحية الفنية، وسط متابعة جماهيرية وأجواء احتفالية».

وأكد عبيد مفتاح رئيس مجلس إدارة شركة نادي الوحدة للألعاب الرياضية أن تاريخ النادي في تنظيم بطولات السلة مميز، ولكن هذه المرة مختلفة، لوجود فرق عربية وخليجية قوية للغاية، والاهتمام الكبير من مجلس أبوظبي الذي يرعى الحدث من النواحي كافة، وقال: «الناحية الفنية ستكون مفيدة فنياً لمجموعة لاعبينا الصغار الذين سيجدون أنفسهم في سباق مع نجوم العرب والخليج، وهو ما سيعود بالفائدة عليهم قبل المشاركة العربية والمحلية المقبلة».

من جانب آخر يبدأ فريق الوحدة مشواره في بطولة الأندية العربية بلقاء نادي الاتحاد السكندري يوم الأول من أكتوبر، ضمن فرق المجموعة الأولى، وفي اليوم نفسه يواجه البطائح فريق بيروت اللبناني ضمن فرق المجموعة الثالثة، وفي اليوم التالي يخوض ممثل الدولة الثالث مباراته الأولى ضد سموحة السكندري، ضمن فرق المجموعة الثالثة، ويشارك في هذه النسخة العربية 18 فريقا قُسِّمُوا إلى 4 مجموعات.