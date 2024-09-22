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الرياضة

«ركلة جزاء» تُدخل ريال مدريد التاريخ في القرن الـ21

«ركلة جزاء» تُدخل ريال مدريد التاريخ في القرن الـ21
22 سبتمبر 2024 13:00

معتز الشامي (أبوظبي)
حقق ريال مدريد فوزاً مثيراً على حساب إسبانيول بنتيجة 4-1، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، ليصعد خطوة نحو القمة، ويحل في المركز الثاني بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر، والذي يتبقى له مباراة ضد فياريال.
وشهدت مباراة الريال أمس تسجيل أرقام تاريخية، ولكن الرقم الأبرز كان باحتساب ركلة جزاء للبرازيلي الصغير إندريك، وهي التي أثارت حالة من الجدل بعدما وصفها البعض بأنها مشكوك في صحتها.
لكن بعيداً عن مدى صحة قرار حكم المباراة من عدمه، فهذه الركلة أدخلت الريال التاريخ، بعدما أصبح الفريق الوحيد في الدوري الإسباني خلال القرن الـ21 الذي يسجل 5 أهداف من ركلات جزاء في أول 6 مباريات من المسابقة.
ومن جانب آخر لم تتوقف الأرقام المسجلة للريال ولاعبيه بالفوز العريض على حساب إسبانيول، حيث أصبح إندريك هو أصغر لاعب يحصل على ركلة جزاء لصالح «الملكي»، في الدوري الإسباني منذ موسم 2005-2006، كما أصبح البرازيلي، الذي كان عمره أمس 18 عاماً و62 يوماً، هو أصغر لاعب غير إسباني يحصل على ركلة جزاء، والخامس بشكل عام في «الليجا» خلف لامين يامال ومونياين وجافي وأنسو فاتي.
وشهدت المباراة سيطرة شبه كاملة على مجريات اللعب، حيث أطلق ريال مدريد 14 تسديدة في أول 45 دقيقة ضد إسبانيول، وهو أكبر عدد له في الشوط الأول من مباراة على أرضه في الدوري الإسباني من دون تسجيل أي هدف منذ أغسطس 2019 ضد ريال بلد الوليد 14 تسديدة أيضاً.
أما نجم الفريق كيليان مبابي، فقد أصبح هو ثاني لاعب من ريال مدريد يسجل من علامة الجزاء في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإسباني في القرن الحادي والعشرين بأكمله (ثلاثة أهداف)، بعد كريم بنزيمة بين مارس وأبريل 2022 (ثلاثة أهداف أيضاً).
وشهدت المباراة مواصلة تسجيل الأرقام التاريخية، وهذه المرة برقم استثنائي حمل باسم فينسيوس جونيور، كونه قد سجل هدف وصنع آخر خلال المباراة، وهي المرة الأولى التي يفعل فينيسيوس ذلك بعد دخوله كبديل للمرة الأولى في مسيرته مع ريال مدريد في جميع المسابقات، التي بلغت (272 مباراة)
وحتى الحارس تيبو كورتوا سجل اسمه في تاريخ «الليجا»، حيث أصبح هو أول حارس مرمى لريال مدريد يسجل هدفاً ذاتياً في مباراة بالدوري الإسباني في القرن الحادي والعشرين بأكمله.
وإجمالاً بمباراة أمس، خاض الريال الآن 38 مباراة متتالية دون هزيمة في الليجا (فاز في 28 وتعادل في 10)، وهو ثالث أفضل سجل دون هزيمة لفريق في تاريخ المسابقة بالكامل، بعد برشلونة في عام 2018 (فاز في 43 وتعادل في 34 وتعادل في 9) وريال سوسيداد في عام 1980 (فاز في 38 وتعادل في 22 وتعادل في 16).
 

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إسبانيول
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كيليان مبابي
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