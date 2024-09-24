قمتان في قرعة كأس رئيس الدولة.. الوصل يستضيف الوحدة والشارقة مع النصر



مصطفى الديب (أبوظبي)

أسفرت قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم عن وقوع الشارقة في مواجهة النصر على أرض الأخير، ومواجهة ثقيلة بين الوصل حامل اللقب وضيفه الوحدة، وأجرى اتحاد الكرة قرعة دور الـ16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة في سبيس 42 آرينا بشاطئ الراحة في أبوظبي.

وأسفرت القرعة التي أجريت بمشاركة 14 نادياً من المحترفين بالإضافة إلى الناديين المتأهلين من دوري الأولى (سيتم تحديدهما لاحقاً عقب ختام التصفيات المؤهلة) عن مواجهة الوصل بطل النسخة الماضية مع الوحدة على استاد زعبيل.

وفي بقية المواجهات يلتقي العروبة مع الجزيرة على استاد محمد بن زايد، والبطائح مع كلباء على استاد خالد بن محمد، والشارقة مع النصر على استاد آل مكتوم، وعجمان مع خورفكان على استاد راشد بن سعيد، وبني ياس مع المتأهل الأول من دوري الأولى على ملعب الأخير، والعين مع المتأهل الثاني من دوري الأولى على ملعب الأخير، وشباب الأهلي مع دبا الحصن على استاد دبا.

وطبقا للوائح البطولة تقام المنافسات بنظام خروج المغلوب بداية من دور الـ16 حتى المباراة النهائية، فيما تقام قرعة كل دور على حدة.

كما تجرى مباريات دور الـ16 على ملعب أحد طرفي المباراة، فيما تجرى بقية مباريات أدوار البطولة على ملاعب محايدة، والمباراة النهائية على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

أقيم حفل القرعة بحضور عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، ومحمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة القدم، وممثلي الأندية المشاركة في البطولة.