الجمعة 27 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سفارة الإمارات في بوخارست تشارك في «القدرة الدولية»

سفارة الإمارات في بوخارست تشارك في «القدرة الدولية»
27 سبتمبر 2024 01:24

بوفيتا (وام)

أخبار ذات صلة
تمور إماراتية للشعب الإندونيسي
«دولي الفروسية» يكرم قرية الإمارات العالمية للقدرة

شاركت سفارة الإمارات في بوخارست في النسخة الثالثة عشرة من مسابقة القدرة الدولية للفروسية «كأس شاجيا العربية 2024». 
وأقيمت مسابقة الفروسية في مدينة «بوفتيا» الرومانية، وتم تنفيذها تحت رعاية الاتحاد الروماني للفروسية والاتحاد الدولي للفروسية، وبدعم من الوكالة الوطنية الرومانية للرياضة والسلطات المحلية في مدينة «بوفتيا».
وتحت رعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، حظيت مسابقة كأس شاجيا العربية 2024، بالرعاية الرئيسة من قرية الإمارات الدولية للقدرة في أبوظبي.
وتوجه سلطان العلي سفير دولة الإمارات لدى رومانيا بالشكر إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعم وتشجيع رياضة سباقات القدرة على مستوى العالم.
وقال: «أخص بالشكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على اهتمام ودعم ورعاية سموه لرياضات الفروسية وسباقات القدرة على وجه الخصوص في رومانيا، من خلال استخدام أحدث التقنيات في إدارة وتنظيم السباقات التي ابتكرتها قرية الإمارات العالمية للقدرة، استعداداً لاستضافة رومانيا لبطولة العالم للشباب والناشئين العام القادم، والذي يعكس عمق العلاقات بين الإمارات ورومانيا وتطورها لمصلحة الرياضيين في البلدين».
وأضاف: «دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لقرية الإمارات العالمية للقدرة لتطوير الأنظمة التقنية في إدارة وتنظيم السباقات، أثمر عن حصول القرية على براءة اختراع في هذا المجال، إلى جانب اعتماده من الاتحاد الدولي للفروسية الذي أقره أيضاً في إدارة وتنظيم بطولاته العالمية، بعد أن أحدث نقلة نوعية في السباقات حول العالم، حيث تم تطبيق هذه الأنظمة التي ابتكرتها الإمارات في بطولة العالم للقدرة التي أقيمت مؤخراً في فرنسا.

سفارة الإمارات
بوخارست
الاتحاد الدولي للفروسية
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
العين ينظم «ربيع الشطرنج»
الرياضة
العين ينظم «ربيع الشطرنج»
اليوم 16:00
جانب من أعمال القمة
علوم الدار
اختتام "القمة العالمية لصناعة الطيران"
اليوم 15:37
مليون مستخدم جديد لـ"ستارلينك" خلال 4 أشهر
التعليم والمعرفة
مليون مستخدم جديد لـ"ستارلينك" خلال 4 أشهر
اليوم 15:27
نظمها مجلس محمد بن زايد.. ذياب بن محمد يشهد محاضرة حول مستقبل التكنولوجيا الخضراء
علوم الدار
نظمها مجلس محمد بن زايد.. ذياب بن محمد يشهد محاضرة حول مستقبل التكنولوجيا الخضراء
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©