سفارة الإمارات في بوخارست تشارك في «القدرة الدولية»

بوفيتا (وام)

شاركت سفارة الإمارات في بوخارست في النسخة الثالثة عشرة من مسابقة القدرة الدولية للفروسية «كأس شاجيا العربية 2024».

وأقيمت مسابقة الفروسية في مدينة «بوفتيا» الرومانية، وتم تنفيذها تحت رعاية الاتحاد الروماني للفروسية والاتحاد الدولي للفروسية، وبدعم من الوكالة الوطنية الرومانية للرياضة والسلطات المحلية في مدينة «بوفتيا».

وتحت رعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، حظيت مسابقة كأس شاجيا العربية 2024، بالرعاية الرئيسة من قرية الإمارات الدولية للقدرة في أبوظبي.

وتوجه سلطان العلي سفير دولة الإمارات لدى رومانيا بالشكر إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعم وتشجيع رياضة سباقات القدرة على مستوى العالم.

وقال: «أخص بالشكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على اهتمام ودعم ورعاية سموه لرياضات الفروسية وسباقات القدرة على وجه الخصوص في رومانيا، من خلال استخدام أحدث التقنيات في إدارة وتنظيم السباقات التي ابتكرتها قرية الإمارات العالمية للقدرة، استعداداً لاستضافة رومانيا لبطولة العالم للشباب والناشئين العام القادم، والذي يعكس عمق العلاقات بين الإمارات ورومانيا وتطورها لمصلحة الرياضيين في البلدين».

وأضاف: «دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لقرية الإمارات العالمية للقدرة لتطوير الأنظمة التقنية في إدارة وتنظيم السباقات، أثمر عن حصول القرية على براءة اختراع في هذا المجال، إلى جانب اعتماده من الاتحاد الدولي للفروسية الذي أقره أيضاً في إدارة وتنظيم بطولاته العالمية، بعد أن أحدث نقلة نوعية في السباقات حول العالم، حيث تم تطبيق هذه الأنظمة التي ابتكرتها الإمارات في بطولة العالم للقدرة التي أقيمت مؤخراً في فرنسا.