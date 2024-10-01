النعيمات وأكرم عفيف يتنافسان على جائزة أفضل لاعب في آسيا



كوالالمبور (د ب أ)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قوائم المرشحين للفوز بالجوائز السنوية 2023 قبل أقل من شهر من موعد الحفل. وسيتم تتويج أفضل نجوم آسيا، الذين يتصدرهم الفائزان بجائزتي أفضل لاعب في آسيا وأفضل لاعبة في آسيا، يوم 29 أكتوبر، عندما تقام النسخة الثامنة والعشرون من جوائز الاتحاد الآسيوي السنوية في قصر السلام الكبير بجامعة كيونج هي في كوريا الجنوبية.

ويتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا مجموعة من النجوم المتألقين، وهم الأردني يزن النعيمات وسيول يونج-وو، من كوريا الجنوبية، والقطري أكرم عفيف، أما بالنسبة لجائزة أفضل لاعبة آسيوية فستتنافس الأسترالية كورتني فاين، واليابانية كيكو سيكي وكيم هي-ري، من كوريا الجنوبية، للفوز بها.

وفيما يلي قائمة بأسماء الجوائز والمرشحين لها: أفضل لاعب في آسيا يزن النعيمات (الأهلي/العربي، الأردن) سيول يونج-وو (أولسان/سرفينا زفيزدا، كوريا الجنوبية) أكرم عفيف (السد، قطر)

أفضل لاعبة في آسيا كورتني فاين (سيدني/نورث كارولينا كوريج، أستراليا) كيكو سيكي (أوراوا ريد دايموندز/برايتون هوف ألبيون، اليابان) كيم هي-ري (هيونداي ستيل ريد اينجلز، كوريا الجنوبية)

أفضل لاعب محترف خارج القارة (الرجال) مهدي تاريمي (بورتو/إنتر ميلان، إيران) موسى التعمري (مونبيلييه، الأردن) سون هيونج-مين (توتنهام هوتسبير، كوريا الجنوبية)

أفضل لاعبة محترفة خارج القارة (السيدات) إيلي كاربنتر (أولمبيك ليون، أستراليا) يوي هاسيجاوا (مانشستر سيتي، اليابان)

أفضل لاعب لكرة الصالات سعيد أحمد عباسي (إيران) فايز علي سردوروف (طاجيكستان) ديلشود رحمتوف (أوزبكستان)

أفضل مدرب في آسيا (الرجال) جراهام آرنولد (أستراليا) جو أويوا (اليابان تحت 23 عاماً) هوانج سون-هونج (منتخب كوريا الجنوبية تحت 23 عاما)

أفضل مدربة في آسيا (السيدات) ليا بلايني (منتخب أستراليا للشابات تحت 20 عاماً) تومومي مياموتو (منتخب اليابان للسيدات) بارك يون-جونج (منتخب كوريا الجنوبية للشابات تحت 20 عاماً)

أفضل لاعب شاب (الرجال) جاكو نواتا (مدرسة كاميمورا جاكوين الثانوية، اليابان) باي جون-هو (دايجون هانا سيتيزن/ستوك سيتي، كوريا الجنوبية) عباسبيك فايزولاييف (سيسكا موسكو، أوزبكستان)

أفضل لاعبة شابة (السيدات) دانييلا جاليتش (ملبورن سيتي/إف سي توينتي، أستراليا) تشاي أون-يونج (نادي ولميدو، كوريا الشمالية) كيسي فاير (اينجل سيتي، كوريا الجنوبية)

أفضل اتحاد (الفئة البلاتينية) اتحاد إيران، اتحاد اليابان، اتحاد كوريا الجنوبية

أفضل اتحاد (الفئة الماسية) الاتحاد الصيني، الاتحاد الفيتنامي

أفضل اتحاد (الفئة الذهبية) اتحاد تايوان، اتحاد هونج كونج الصين، اتحاد نيبال

أفضل اتحاد (الفئة الياقوتية) اتحاد بوتان، اتحاد غوام، اتحاد لاوس

أفضل اتحاد إقليمي في آسيا اتحاد وسط آسيا لكرة القدم اتحاد شرق آسيا، اتحاد جنوب آسيا

جوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين (الفئة الذهبية) الاتحاد الأسترالي، الاتحاد الصيني، الاتحاد السنغافوري

جوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي (الفئة الفضية) اتحاد جوام، الاتحاد الهندي، الاتحاد التايلاندي

جوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين (الفئة البرونزية) الاتحاد الكمبودي، اتحاد الصين تايبيه، الاتحاد الفيتنامي

الجائزة الخاصة للحكام يويتشي هاتانو (اليابان) تركي عبد الله الصالحي (سلطنة عمان) إبراهيم يوسف الرئيسي (الإمارات)



