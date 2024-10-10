الزمالك ينفي «إيجابية المنشطات»



مراد المصري (أبوظبي)



ذكرت تقارير إعلامية مصرية، أن الزمالك، نفى الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، حول إيجابية عينة فحص منشطات لاعبه المغربي محمود بنتايج، بعد لقاء الأهلي في نهائي كأس السوبر الأفريقي، وأكد عدم استلامه أي مخاطبات رسمية من الاتحاد الأفريقي حول هذا الأمر.

كما فند الزمالك إعلان رابيد بوخارست الروماني، قيد المهاجم الجابوني أرن بوبيندزا، ببطاقة دائمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وأن اللاعب ما يزال يلعب ببطاقة دولية مؤقتة، في انتظار صدور الحكم النهائي في الشكوى المقدمة من النادي المصري ضد اللاعب الذي سبق أن وافق على الانضمام إلى الزمالك.