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الرياضة

فرناندو جاجو يعود إلى بوكا جونيورز!

فرناندو جاجو يعود إلى بوكا جونيورز!
15 أكتوبر 2024 13:12

بيونس أيرس (أ ف ب)
عاد لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني السابق فرناندو جاجو إلى بوكا جونيورز، الذي دافع عن ألوانه لاعباً على فترتين، وبدأ معه مسيرته الكروية، ليعمل مدرباً خلفاً لدييجو مارتينيز، وفق ما أعلن نادي العاصمة.
وقال رئيس النادي النجم الدولي السابق خوان رومان ريكيلمي: «يعلم فرناندو أنه في منزله، ونحن سعداء جداً بوجوده هنا».
ويغادر ابن الـ38 عاماً الدوري المكسيكي، حيث تولى تدريب جوادالاخارا منذ ديسمبر 2023، من أجل العودة إلى فريق تأسس في صفوفه بين 1991 و2004، وخاض معه بداية مشواره الاحترافي من 2004 حتى 2006، قبل الانتقال إلى القارة الأوروبية، حيث دافع عن ألوان ريال مدريد الإسباني من 2007 حتى 2012 في فترة تخللتها إعارته لروما الإيطالي.
توج جاجو مع النادي الملكي بلقب الدوري الإسباني مرتين، وبكل من الكأس والكأس السوبر مرة، قبل الانتقال إلى المنافس المحلي فالنسيا، ومن ثم العودة إلى بوكا جونيورز، حيث لعب من 2013 حتى 2019، محرزاً خلال هذه الفترة لقب الدوري ثلاث مرات في مسيرة مَرَّ خلالها بفيليز سارسفيلد أيضاً، أولاً على سبيل الإعارة (2013)، ثم بعقد لموسم أنهى به مشواره لاعباً عام 2020.
وسيحل جاجو في مهمته التدريبية الرابعة بدلاً من دييجو مارتينيز، الذي استقال قبل أسابيع معدودة بعد موسم مخيب، حيث حل بوكا سابعاً في ترتيب 2023، ثم اكتفى حتى الآن بستة انتصارات في 17 مباراة خاضها في موسم 2024، ليحتل المركز العاشر.

بوكا جونيورز
فرناندو جاجوريال مدريد
الدوري الأرجنتيني
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