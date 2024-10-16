بالأرقام.. مسيرة مُدججة بالإنجازات لـ «توخيل» مدرب إنجلترا الجديد



معتز الشامي (أبوظبي)



تولى توماس توخيل تدريب منتخب إنجلترا، خلفاً للمدرب لي كارسلي الذي خلف جاريث ساوثجيت بشكل مؤقت بعد خسارة الأخيرة للقب كأس أمم أوروبا 2024 أمام إسبانيا الصيف الماضي، وسيبدأ المدرب الألماني مهمة تدريب الأسود الثلاثة، بدءاً من 1 يناير 2025 وحتى يوليو 2026 بعد كأس العالم.

وللمدرب الألماني توماس توخيل مسيرة حافلة بالأرقام والإنجازات في مشواره التدريبي مع 6 أندية، وهي أجسبورج، وماينز وبوروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان، وتشيلسي، وبايرن ميونخ على الترتيب.

وخاض توماس توخيل 608 مباريات مدرباً داخل قارة أوروبا مع 6 أندية، فاز بـ 356 مباراة، وخسر 146 وتعادل في 106، وأحرز 1268 هدفاً، واستقبلت شباكه 701 هدف.

وكانت المسيرة الأبرز لتوماس توخيل مع أندية بوروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان، وتشيلسي، وبايرن ميونخ على التوالي.

وتولى توخيل تدريب بوروسيا دورتموند في 107 مباريات، محققاً 69 انتصاراً، و20 تعادلاً، و18 خسارة، وأحرز 260 هدفاً، واستقبل 121 هدفاً، وحصل مع أسود الفيستفاليا على لقب كأس ألمانيا موسم 2016-2017.

فيما قاد المدرب الألماني؛ فريق باريس سان جيرمان في 127 مباراة، حقق خلالها 96 انتصاراً، و11 تعادلاً، و20 هزيمة، وسجل 348 هدفاً، واستقبل 114 هدفاً، وتوج مع نادي العاصمة الفرنسية بـ 6 بطولات هي الدوري الفرنسي موسمي 2019 و2020، كأس فرنسا 2020، كأس الرابطة 2020، كأس السوبر الفرنسي 2018 و2019.

ومثّل توخيل فريق تشيلسي مدرباً في 100 مباراة، محققاً 63 انتصاراً، و19 تعادلاً، و18 خسارة بالترتيب، وفاز مع البلوز بدوري أبطال أوروبا 2021، كأس السوبر الأوروبي 2021، كأس العالم للأندية 2021.

وأخيراً، قاد توماس توخيل فريق بايرن ميونخ في 61 مباراة، حقق خلالها 37 انتصاراً، و8 تعادلات و16 هزيمة، وتوج بلقب الدوري الألماني موسم 2022-2023.



