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الرياضة

كمارا بطل «الثنائيات» في شباك النصر

كمارا بطل «الثنائيات» في شباك النصر
17 أكتوبر 2024 13:07

 
علي معالي (أبوظبي)

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يبحث عثمان كمارا مهاجم الشارقة، عن هدفه الأول في شباك النصر في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، عندما يقود فريقه في مواجهة مرتقبة أمام «العميد» يوم الجمعة، في دور الـ 16، وسبق للاعب أن سجل في مرمى النصر أكثر من مرة، والملاحظ أنه أصبح متخصصاً في هز شباك «العميد» بثنائية، وهو ما حدث في «دوري أدنوك للمحترفين»، مرة عندما كان في صفوف كلباء، ولعب له معاراً موسم 2021- 2022، وانتهت المباراة بفوز «النمور« 3-0، ضمن الجولة الثامنة من الدوري، والثانية مع الشارقة في الموسم الماضي بالجولة 16، وانتهت بالتعادل 2-2.
ويرى كمارا أن المباراة لها الكثير من المعاني والأهداف لدى لاعبي «الملك»، وقال: «جاهزون لهذا التحدي الكبير، وشاهدت النصر هذا الموسم، وهو في حالة رائعة، ويقدم كرة قدم قوية، ومتمرس، ويعرف كيف يدير المباريات المهمة».
وأضاف: «يجب علينا التركيز طوال 90 دقيقة، وفي مثل هذه المباريات، الخطأ البسيط يمكن أن يكون حاسماً، وعلينا أن نكون في قمة اليقظة، وعدم الوقوع في أي «هفوة» خلال اللقاء».
ووجه كمارا رسالة لجماهير الملك قائلاً: «نحن بحاجة إلى دعم جمهورنا في المباراة، حضورهم يشكل دافعاً كبيراً لنا لاعبين، لتقديم أداء متميز، وتحقيق نتيجة إيجابية».

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