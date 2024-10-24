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الرياضة

شارابوفا تدخل قاعة مشاهير التنس

شارابوفا تدخل قاعة مشاهير التنس
24 أكتوبر 2024 20:50

واشنطن (رويترز)

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قال منظمو قاعة مشاهير التنس، إنه وقع الاختيار على ماريا شارابوفا الفائزة بخمسة ألقاب فردية في البطولات الأربع الكبرى والشقيقين الأميركيين التوأم بوب ومايك برايان، الثنائي الأكثر نجاحاً في تاريخ منافسات الزوجي، لدخول القاعة لعام 2025.
وسيتم تكريم المنضمين لقاعة مشاهير التنس لعام 2025، في حفل يقام في 23 أغسطس بقاعة المشاهير في نيوبورت بولاية رود أيلاند.
وأصبحت شارابوفا، وهي واحدة من بين عشر لاعبات تنس فقط تُوجن في منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى، أول روسية تصل إلى صدارة التصنيف العالمي في عام 2005، وتُوجت بالميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012.
وكتبت شارابوفا (37 عاماً) على منصة إكس للتواصل الاجتماعي «ممتنة للغاية بالحصول على هذا التكريم، شكراً جزيلاً لقاعة المشاهير، ولكل المصوتين، والشيء الأهم، أن هذا التكريم هو تذكير جميل بالتقدير الكبير الذي أكنه للجماهير، كل فرد منكم جعلني أتطلع للنجوم وإلى ما حققناه معاً».
واشتهرت شارابوفا بإصرارها في المنافسات، رغم المعاناة المتكررة من مشكلات في الكتف، وكانت واحدة من اللاعبات الأكثر شهرة في اللعبة، لكن صورتها تضررت بعد الإعلان في عام 2016 عن سقوطها في اختبار منشطات.
وجاءت نتائج تحاليل عينات شارابوفا إيجابية، وأظهرت وجود مادة ميلدونيوم المحظورة، خلال بطولة أستراليا المفتوحة في عام 2016، وعوقبت بعدها بالإيقاف لعامين من قبل الاتحاد الدولي للتنس، ثم تقلصت فترة الإيقاف إلى 15 شهراً بعد الاستئناف.
وعادت شارابوفا إلى المنافسات في 2017، واعتزلت في فبراير 2020، لتنهي مسيرة حصدت خلالها جوائز مالية بقيمة نحو 40 مليون دولار، وقد أصبحت واحدة من الرياضيات الأعلى دخلاً في العالم.
أما الشقيقان برايان، فقد أحرزا 16 لقباً في زوجي الرجال بالبطولات الأربع الكبرى، ولا يزالان يشكلان الثنائي الأكثر نجاحاً في تاريخ بطولات المحترفين، ويحملان الرقم القياسي في الاستمرار بصدارة التصنيف العالمي لفئة الزوجي إذ احتلا الصدارة طوال 438 أسبوعاً.
وحقق الثنائي رقماً قياسياً في عصر الاحتراف يتمثل في إحراز 119 لقباً، من بينها 16 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، و39 لقباً في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة وأربعة ألقاب في البطولة الختامية للموسم.
كذلك أحرز الشقيقان برايان الميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012، وكانا ضمن الفريق الأميركي المُتوج بكأس ديفيز في عام 2007.
وقالت كيم كليسترز رئيسة قاعة المشاهير والمصنفة الأولى عالمياً سابقاً في بيان صحفي «بالإضافة إلى إنجازاتهم التاريخية على الملعب، كان للمنضمين (لقاعة المشاهير) لعام 2025 تأثير عميق على لعبة التنس، وقد ألهموا أجيالاً عديدة من المشجعين في جميع أنحاء العالم». 

 

 

التنس
ماريا شارابوفا
أميركا
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