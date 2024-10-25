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الرياضة

وفاة عبدالعزيز برادة بأزمة قلبية

وفاة عبدالعزيز برادة بأزمة قلبية
25 أكتوبر 2024 07:52

 
مارسيليا (أ ف ب)

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توفي لاعب الوسط الدولي السابق المغربي عبد العزيز برادة عن عمر يناهز 35 عاماً، جراء أزمة قلبية، وفقاً لما أعلنت عدة مصادر إعلامية مغربية، وحسب الموقع المغربي «مراكش بوست» توفي برادة إثر أزمة قلبية مفاجئة.
بدأ مسيرته مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وتنقل بين أندية عدة من بينها مارسيليا، ودافع أيضاً عن ألوان النصر والجزيرة الإماراتيين.
ونشر مارسيليا عبر حسابه على منصة إكس «ارقد بسلام يا عبد العزيز، علم أولمبيك مارسيليا بحزن بوفاة لاعبه السابق الدولي المغربي عبد العزيز برادة، عند وصوله في صيف 2014، ارتدى لاعب الوسط المهاجم ألوان مرسيليا لمدة موسمين، ويرغب النادي في تقديم خالص التعازي لعائلته ويشارك المقربين منه الألم».
وضمن سياق متصل، جاء في بيان سان جيرمان على المنصة ذاتها «ببالغ الحزن علم باريس سان جيرمان، بوفاة اللاعب الدولي المغربي عبد العزيز برادة، الذي كان تأسس في النادي. إلى عائلته وأحبائه، يقدّم باريس سان جيرمان تعازيه الصادقة».
ولد برادة في فرنسا وتدرب في سان جيرمان، وبدأ مسيرته الاحترافية في إسبانيا مع خيتافي، كما ارتدى لاعب الوسط المهاجم الموهوب قميص المنتخب المغربي 28 مرة، سجل خلالها 4 أهداف.

 

الإمارات
الجزيرة
النصر
فرنسا
المغرب
عبد العزيز برادة
مارسيليا
باريس سان جيرمان
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