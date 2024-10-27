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الرياضة

أوكسير «يفرمل» ليون!

أوكسير «يفرمل» ليون!
27 أكتوبر 2024 21:07

 
باريس (أ ف ب)

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وضع أوكسير حداً لمسلسل انتصارات مضيفه ليون عند ثلاث مباريات متتالية، وذلك بإجباره على الاكتفاء بالتعادل 2-2 في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وللمباراة الثانية توالياً، تعثر ليون على أرضه، بعدما سبق له الخسارة أمام بشكتاش التركي 0-1 في دور المجموعة الموحدة لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».
وأنهى فريق المدرب بيار ساج الشوط الأول متقدماً بهدف في الثواني الأخيرة سجله الجورجي جورج ميكاوتادزه من ركلة جزاء انتزعها بنفسه (5+45).
لكن أوكسير أدرك التعادل في مستهل الشوط الثاني، بفضل العاجي سينالي ديومانديه بكرة رأسية، إثر ركلة ركنية (47)، ثم، وبعدما أعاد ميكاوتادزه أصحاب الأرض إلى المقدمة مجدداً، بهدفه الثاني من كرة رأسية، بعد عرضية من الجزائري سعيد بن رحمة (62)، عاد الضيوف وأدركوا التعادل عبر الإيفواري حامد تراوريه بتمريرة من مواطنه ديومانديه (72).
وبتعادله الثاني للموسم، رفع ليون رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، بفارق الأهداف خلف لنس ورينس، فيما بات رصيد أوكسير 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

الدوري الفرنسي
ليون
بشكتاش
الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
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