ساينز بطل الفورمولا-1 في جولة «شكراً مكسيكو»



مكسيكو (أ ف ب)

أحرز سائق فيراري الإسباني، كارلوس ساينز جونيور المركز الأول في سباق جائزة المكسيك الكبرى، الجولة العشرين من بطولة العالم لسباقات الفورمولا -1، على حلبة يرمانوس رودريجيس في مكسيكو سيتي.

وتفوق ساينس الذي أحرز المركز الأول للمرة الأولى في المكسيك، والرابعة في مسيرته الاحترافية، على سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس، وزميله في الفريق الإيطالي شارل لوكلير من موناكو.

وفرض ساينز سيطرته على مجريات السباق الذي انطلق من مركزه الأول، وعلى الرغم من فقدانه منذ اللفة الأولى لمصلحة سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن نجح في استعادته في اللفة التاسعة، وحافظ عليه حتى النهاية.

وشهدت بداية السباق منافسة مثيرة واحتكاكاً أكثر من مرة بين فيرستابن ونوريس، دفع ثمنها بطل العالم في الأعوام الثلاثة الأخيرة بمعاقبته بإضافة 20 ثانية الى توقيته، فأثرت بشكل كبير في سباقه الذي أنهاه في المركز السادس.

وقال ساينز: «شكراً مكسيكو، شيء استثنائي أن أكون هنا على هذه الحلبة، وأحصل على مساندة هذه الجماهير. أردت أن أفوز بهذا السباق، وكنت أتوق لذلك قبل مغادرة فيراري»، في إشارة إلى رحيله في الموسم المقبل، وحلول البريطاني لويس هاميلتون مكانه.

وأضاف الإسباني الذي حقق فوزه الثاني هذا الموسم بعد الأول في جائزة أستراليا الكبرى، «تبقى 4 سباقات على نهاية الموسم، وسأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات».

وعن تجاوزه فيرستابن، قال «لم أجهز لتجاوزه، لكنني كنت أعرف أنه يتعين علي القيام بذلك إذا رغبت في الفوز، حاولت مفاجأته، لأنه من الصعب القيام بذلك».

من جهته، قال نوريس الذي قلَّص الفارق إلى 47 نقطة بينه وبين فيرستابن في صراعهما على صدارة ترتيب السائقين «كان سباقاً جميلاً ومثيراً. خلال اللفات الأولى أردت أن أبقى في السباق، وأتجنب أي اصطدام»، مضيفاً،«وضعت خطة محكمة، ونجحت في ذلك، كنت سريعاً في نهاية السباق، ولكن عليَّ أن أركز على نفسي».