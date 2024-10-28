مفاجأة.. ليفربول يعرض «أضخم مبلغ» لضم مبابي من الريال!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يحظ الفرنسي كيليان مبابي «25 عاماً» حتى الآن بالإجماع في ناديه الجديد ريال مدريد، بل وفي إسبانيا كلها، إذ لم ينجح حتى الآن في التأقلم بصورة جيدة مع الأجواء الإسبانية و«الليجا»، ولم يكن حاسماً في نتائج الفريق هذا الموسم، وخير شاهد على ذلك أداؤه الباهت خلال «كلاسيكو الأرض» في «سانتياجو برنابيو» أمام غريمه التقليدي برشلونة، إذ إنه لم يفعل شيئاً، بل أضاع أكثرمن هدف، وسقط في «مصيدة التسلل» وحده 8 مرات من 12 مرة لفريقه خلال المباراة.

وبدا واضحاً أن «فتى بوندي المدلل» يعاني من صعوبات حقيقية في ريال مدريد، ولم يسلم من هجوم وانتقادات الصحافة الإسبانية حتى تلك الموالية لـ «الميرينجي».

ولكن لأن النجم يبقى نجماً حتى لوكان في أسوأ حالاته، فقد كشفت صحيفة «ديفينس سنترال» النقاب عن أن هناك أكثر من نادٍ إنجليزي يرغب في ضم مبابي، إذا كان سيظل غير مرغوب فيه في إسبانيا، ومن بين هذه الأندية ليفربول، الذي أبدى استعداده لدفع 150 مليون يورو، للحصول على خدمات بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018.

غير أن الصحيفة قالت في الوقت نفسه: رغم أنها صفقة جيدة لـ«الميرينجي»، إلا إن فلورنتينو بيريز رئيس النادي لا يمكن أن يوافق عليها الآن، بعد المعاناة الكبرى التي تكبدها النادي من أجل التعاقد معه، فضلاً عن أن بيريز يثق تماماً في إن هداف كأس العالم الأخيرة 2022، سوف ينجح في ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة إن مبابي يدرك تماماً أنه خيّب آمال الكثيرين من مسؤولي ومشجعي النادي الملكي الذي يعشقه منذ نعومة أظفاره، ولكنه يعتمد في الوقت نفسه على دعم ومساندة زملائه في الفريق الذين يثقون فيه، وهو بدوره يريد أن يساعد الفريق على الوصل إلى أفضل مستوى له في بقية الموسم.

يذكرأن مبابي سجل 8 أهداف وصنع هدفين في 14مباراة لعبها في مختلف المسابقات.