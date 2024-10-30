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الرياضة

محمد الشرقي يلتقي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج

محمد الشرقي يلتقي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج
30 أكتوبر 2024 17:45

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور عبدالله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.
واطلع سموه، خلال اللقاء، على سير أعمال النادي ومشاريعه المختلفة، حيث جرى استعراض عدد من المبادرات الهادفة إلى نشر رياضة الشطرنج في الإمارة، وتعزيز إسهاماتها ومكانتها في هذا المجال على كافة المستويات.
وأكد سموه أهمية تطوير وتنمية المهارات الفكرية والثقافية لدى جيل الناشئة والشباب، مشيراً إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بالاستثمار في طاقات الشباب ومواهبهم وتشجيعهم على الإسهام في دعم ركائز التنمية الشاملة في الدولة.
من جانبه، أعرب الدكتور عبدالله آل بركت عن شكره وتقديره لدعم سمو ولي عهد الفجيرة للأنشطة الثقافية والرياضية في الإمارة، مؤكداً أن النادي سيواصل جهوده في تنظيم المزيد من الفعاليات والنشاطات الهادفة لأجيال المستقبل.
حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وفريق نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.
 

الإمارات
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محمد الشرقي
نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة
عبدالله آل بركت
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