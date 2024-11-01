اتحاد الفروسية يتوج الفائزين في «التقاط الأوتاد»



أبوظبي (وام)



اختتم اتحاد الفروسية والسباق بطولة بوذيب الأولى في الموسم الجديد لالتقاط الأوتاد للفرق والفردي على ميادين أكاديمية بوذيب في أبوظبي.

وحقق فريق الشهامة المركز الأول على مستوى الفرق برصيد 387.5 نقطة، وجاء ثانياً فريق صحاري برصيد 370.5 نقطة، وثالثاً فريق بوذيب برصيد 349 نقطة.

وتصدر سيف مبارك الحارثي منافسات الفردي محققاً 112 نقطة، وذهب المركز الثاني إلى سيف سعيد الجنيبي برصيد 111.5 نقطة، والثالث إلى سعيد عبدالله برصيد 110 نقاط.

شهد المنافسات وتوج الفائزين، راشد المزروعي، رئيس قسم التقاط الأوتاد بالاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بأكاديمية بوذيب للفروسية.

وأكد راشد المزروعي أن المشاركة الكبيرة للفرق والفرسان من داخل الدولة وخارجها، تعكس القيمة الفنية العالية للبطولات التي ينظمها الاتحاد خلال الموسم، بما يسهم في الارتقاء بالمهارات والقدرات التنافسية لفرسان دولة الإمارات.