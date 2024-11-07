البولو يناقش تحضيرات استضافة «كأس العالم»

دبي (الاتحاد)‬‬‬‬

يعقد اتحاد البولو اجتماعه، برئاسة محمد خلف الحبتور، وبحضور الأعضاء، لاعتماد ميزانية الموسم الماضي، ومناقشة الميزانية المقترحة للموسم الجديد واعتمادها، إلى جانب مناقشة الخطوات التحضيرية بشأن استضافة كأس العالم للبولو عام 2026 بالإمارات، وخطة دعم الناشئين.

من جهته، تأهل فريقا ميهران مور، والحبتور إلى نهائي «بطولة الملاك للبولو»، والمقرر مساء السبت المقبل، بعدما تخطى الأول منافسه «بي بي إس»، وتفوق الثاني على فريق «جريبروس كيه إم كيه» في افتتاح الدور الأول، والتي أقيمت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند.

وشهدت انطلاق منافسات «بطولة الملاك للبولو»، حضوراً جماهيرياً كبيراً تقدمه، سعيد بن دري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للبولو، ومحمد الحريز، الأمين العام، خالد البوم، وبيدرو ديلير، رئيس الاتحاد الدولي للبولو، بجانب المطرب الأميركي مونتانا فرنش.