بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.. المنصة الحلم للأبطال



أبوظبي (الاتحاد)

تتجه أنظار عشّاق رياضة الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم إلى العاصمة أبوظبي، التي تشهد تنظيم النسخة 16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بمشاركة أقوى نجوم وأبطال اللّعبة من 137 دولة حول العالم، وتستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.

وتتصدر البطولة قائمة أبرز الفعاليات على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية في ظل الإقبال الكبير من أبرز اللاعبين المصنفين على اختلاف مستوياتهم، والذين استعدوا طوال عام في التحضير والتدريب للمشاركة في منافساتها، انطلاقاً من أهميتها على صعيد تطوير مسيرة الأبطال الرياضية والتأهل للفوز بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو السنوية التي ستقام احتفاليتها يوم 17 نوفمبر الجاري.

ويقول اللاعب ماكس كيلي من المملكة المتّحدة، الذي يتنافس في فئة الناشئين الحزام الأزرق وزن 81 كجم ويمثّل أكاديمية أليجانس: «أشارك في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي للجوجيتسو للمرّة الأولى، وقد أبهرني حجم المشاركة ومستوى التّنظيم الاحترافي والأجواء التّنافسية. سعيد للغاية بوجودي هنا وأن أرى أبطال ولاعبين من مختلف أنحاء العالم وهم يتنافسون كلّ بأسلوبه الخاص وتقنيّاته المبتكرة. وأتوجّه بالشّكر إلى أبوظبي على هذا التنظيم الاستثنائي».

وتقول صوفيا فيريرا ليما، البرازيليّة البالغة من العمر 12 عاماً من أكاديميّة جي إف تيم، والفائزة بالميداليّة الذهبيّة في فئة الناشئين حزام أصفر وزن 40 كجم: «حققت حلمي وفزت بالميداليّة الذهبيّة في بطولة أبوظبي العالميّة لمحترفي الجوجيتسو، وأفخر بنجاحي بتمثيل أكاديمية جي إف تيم البرازيلية في هذه المنصّة العالمية، خاصّة وأنها مشاركتي الأولى في البطولة، وكانت تجربة مدهشة. فخورة بهذه النّتيجة بعد شهور من التّدريب والتّحضير وأشكر عائلتي ومدربي على دعمي دائماً».

من جانبه، يقول اللاعب الإماراتي حمد محسن البريكي فئة وزن 60 كجم الحزام الرّمادي من نادي العين للجوجيتسو: «حقّقت الميدالية البرونزية خلال مشاركتي في البطولة، وهذا الإنجاز يمثّل خطوة مهمة في مسيرتي الرياضيّة. أهدي هذه الميدالية إلى عائلتي التي كانت دائماً سنداً لي، وإلى زملائي وإدارة نادي العين للجوجيتسو الذين قدموا لي كل الدعم والتوجيه لتحقيق هذا الإنجاز. عملت بجدّ واجتهاد في التحضير لهذه البطولة، وخضت تدريبات مكثفة لأكون على أتم الاستعداد لمواجهة اللاعبين الأقوياء من مختلف دول العالم، استطعت أن أثبت نفسي على البساط بعد مواجهات صعبة مليئة بالتحدّي، وأشعر بفخر كبير بتحقيق هذه النتيجة التي ستدفعني للمزيد من العمل والتطوير لتحقيق الأفضل مستقبلاً».