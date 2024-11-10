تشيلسي يتعادل 1-1 مع أرسنال في مباراة مثيرة



لندن (رويترز)



خرج كل من تشيلسي وأرسنال بنقطة من مباراة مثيرة بالتعادل 1-1 باستاد ستامفورد بريدج ليحافظ الفريقان اللندنيان على تساويهما في النقاط بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنهما يتأخران بفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر.

وضع جابرييل مارتينيلي الضيوف في المقدمة في الدقيقة 60 بعد أن حول كرة متقنة من القائد مارتن أوديجارد الذي كان تأثيره بعد عودته من الإصابة حاسماً بعد فشل أرسنال في التسجيل في آخر مباراتين.

وأدرك تشيلسي التعادل بعد عشر دقائق أخرى عندما مرر البديل إنزو فرنانديز الكرة إلى بيدرو نيتو خارج منطقة جزاء أرسنال مباشرة ليسدد اللاعب البرتغالي كرة منخفضة على يسار ديفيد رايا.

ورفعت النتيجة تشيلسي إلى المركز الثالث وأرسنال إلى المركز الرابع برصيد 19 نقطة لكل منهما.