اعتماد إقامة بطولة «كأس آسيا تحت 17 عاماً» في مايو 2026

معتصم عبدالله (أبوظبي)

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بناءً على قرار لجنة المسابقات تنظيم تصفيات ونهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، سنوياً، على أن تقام نسخة 2026 من المسابقة في الفترة من 14 إلى 31 مايو 2026، فيما من المقرر أن تقام التصفيات في الفترة من 22 إلى 30 نوفمبر 2025.

وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه وفي حال حصد منتخب قطر المتأهل كمضيف لنسخ 2025 إلى 2029 من كأس العالم تحت 17 عاماً، أحد المراكز الثمانية الأولى في كأس آسيا تحت 17 عاماً، سيتأهل أفضل فريق يحتل المركز الثالث بين جميع المجموعات إلى كأس العالم تحت 17 عاماً باعتباره الممثل التاسع عن قارة آسيا.

وذكر الاتحاد الآسيوي، أن تحديد واختيار أفضل فريق يحتل المركز الثالث سيتم وفقاً لمعايير دليل المسابقات لعام 2023.

من جانبه، وصف ماجد سالم مدرب منتخبنا الوطني للناشئين، التأهل المستحق لنهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً المقررة بالسعودية، خلال الفترة من 3 إلى 20 أبريل 2025، بكونه «مرحلة أولى» في برنامج المنتخب الحالي، في الوقت الذي يمثل فيه التأهل إلى «مونديال الناشئين»، والذي يقام أيضاً في قطر 2025، الهدف الأساسي.

وحجز «أبيض الناشئين»، مقعده في النهائيات، بتصدره ترتيب «المجموعة الثامنة» برصيد 6 نقاط، من فوزين على التوالي، أمام ماليزيا 2-0، ولاوس «مستضيف المجموعة» بنتيجة 5-2، ليكون واحداً من بين 4 منتخبات عربية في النهائيات تشمل إلى جانب «الأخضر» المستضيف، واليمن متصدر «المجموعة التاسعة»، بجانب منتخب عُمان المتأهل من بوابة «أفضل الثواني».

وينتظر «أبيض الناشئين»، سحب قرعة النهائيات، خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع تصنيف المنتخب ضمن «المستوى الثالث»، عطفاً على غيابه عن النسخ الماضية.

وقال ماجد سالم مدرب «أبيض الناشئين»، في تصريحات لـ«الاتحاد»: «التأهل الحالي، حصاد مشوار عام ونصف من الاعداد، وصل فيها المنتخب إلى الدور نصف النهائي في بطولة غرب آسيا بعمان 2023، قبل أن يتوج بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الخليجية الأولى بالإمارات 2024».

وأضاف: «التأهل المستحق، ثمرة دعم متواصل من اتحاد الكرة واللجنة الفنية، وتعاون الأندية»، لافتاً إلى أن التأهل يمثل تعويضاً عن المشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين 2020 بالبحرين والتي جرى إلغاؤها بسبب تأثيرات جائحة كورونا آنذاك، حيث كان «أبيض الناشئين» مواليد 2004، والذي قاده ماجد سالم، وقتها الممثل الوحيد لمنتخبات المراحل السنية في البطولات القارية بعد تصدره ترتيب المجموعة السادسة للتصفيات التي استضافتها بيشكيك في قيرغيزستان في سبتمبر 2019.

وجدد مدرب «أبيض الناشئين»، التأكيد على أن التأهل «خطوة على الطريق الصحيح»، وأضاف: «انسحاب لبنان قبل انطلاق مشوار التصفيات، ضاعف من المسؤولية أمام اللاعبين والجهاز الفني، لننجح في تحقيق المطلوب من فوزين على التوالي أمام ماليزيا، ومنتخب لاوس رغم المساندة الجماهيرية الكبيرة التي حظي بها منتخب البلد المضيف».

وأشاد، سالم بتضافر جهود الجهازين الفني والإداري لمنتخب الناشئين، في التحضير بشكل جيد لمشاركات المنتخب والذي انعكس بشكل إيجابي على النتائج، والتأهل للنهائيات، مثمناً في الوقت ذاته مجهودات الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور عبدالله بارون، في تأهيل اللاعبين.

ويضم الجهازان الفني والإداري مجموعة من الكوادر المواطنة والخليجية، ممثلين في نواف مبارك «مساعد المدرب»، عصام ضاحي «إداري الفريق»، يوسف الزعابي «مدرب الحراس»، والبحريني عبدالله المقهوي «محلل الأداء».

وثمّن مدرب «أبيض الناشئين»، تعاون الأندية ودعم اتحاد الكرة في توفير المعينات المطلوبة، وبرامج الاعداد اللازمة، وأضاف: «أمامنا نحو 6 أشهر من أجل التحضير بشكل جيد للنهائيات المقبلة، ونثق في استمرار التعاون القائم مع الأندية بدعم مباشر من اتحاد الكرة، وتعاون عائلات اللاعبين، لاسيما أن التحضيرات المقبلة تتزامن في بعض الأحيان مع المشوار الدراسي للاعبين».

وتنطوي المشاركة المقبلة لـ «أبيض الناشئين»، في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً بالسعودية 2025، على أهمية خاصة في ظل زيادة فرص المشاركة المونديالية، عطفاً على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بزيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 في مونديال تحت 17 عاماً، وتنظيمه سنوياً بدلاً من كل عامين، حيث تستضيف قطر النسخ الخمس القادمة، ابتداءً من عام 2025.