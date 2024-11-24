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الرياضة

دي ماريا يتألق مع بنفيكا بـ«هاتريك»

دي ماريا يتألق مع بنفيكا بـ«هاتريك»
24 نوفمبر 2024 12:14

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يواصل الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا «36 عاماً» إبداعاته الكروية وأهدافه الجميلة مع بنفيكا البرتغالي الذي انتقل إليه في يونيو 2023، قادماً من يوفنتوس الإيطالي، بعد مسيرة طويلة وناجحة بدأها في نادي مسقط رأسه روزاريو سنترال 2005-2007، قبل أن يشد الرحال إلى أوروبا، من أجل صقل موهبته واكتساب خبرات جديدة، حيث لعب في البداية لبنفيكا إلى 2010، ومنه إلى ريال مدريد 2010-2014، وماشستر يونايتد موسم 2014-2015، ومنه إلى باريس سان جيرمان 2015-2022، وعاد مجدداً إلى بنفيكا في 5 يونيو 2023، ليستمر معه حتى الآن.
أثبت دي ماريا خلال مغامرته الطويلة مع الكرة، أنه أحد النجوم الكبار في عالم «الساحرة المستديرة»، الذين سجلوا أسماءهم بأحرف من ذهب في تاريخ اللعبة، وأظهر موهبته الفطرية في كل الأندية التي لعب لها، ونال شرف الفوز بالكثير من البطولات مع هذه الأندية، إلى جانب أنه كان عنصراً رئيسياً فعالاً في منتخب «التانجو» الأرجنتيني، وأسهم في حصوله على كأس العالم 2022، بعد أن شارك في نسخ 2010 و2014 «وصيفة» و2018.
كما أسهم أيضاً في فوز الأرجنتين بكوبا أميركا 2021 و2024، وانتهى به المطاف إلى اعتزال اللعب الدولي هذا العام.
أنخيل دي ماريا، بطل العالم المتوج بمونديال قطر 2022، كان نجم فريقه عندما واجه إيستريلا في دور الـ32 لكأس البرتغال، وسجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في أقل من 18 دقيقة، منها هدف تاريخي بلعبة مزدوجة خلفية من على حدود منطقة الجزاء، أخفق حارس إيستريلا في التصدي لها، ليرفع دي ماريا رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 5 أهداف في 12 مباراة لعبها بمختلف المسابقات.
ويواجه دي ماريا المولود في مدينة روزاريو الأرجنتينية نفس مسقط رأس صديقه المقرب ليونيل ميسي، لقاءات صعبة بدءاً من الأربعاء، حيث يلعب بنفيكا أمام موناكو الفرنسي في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا، ثم يواجه اثنين من الكبار في البطولة نفسها، برشلونة ويوفنتوس على التوالي، بينما يحتل بنفيكا المركز الثالث في الدوري البرتغالي، وله مباراة مؤجلة، ويفصله عن سبورتنج لشبونة المتصدر 8 نقاط.
بدأ أنخيل دي ماريا، الذي يكمل في 14 فبرايرالمقبل 37 عاماً، مسيرته الدولية مع منتخب بلاده في 2008، ولعب لمنتخب تحت 20 سنة، وفاز معه بكأس العالم للشباب التي أقيمت في كندا، كما حصل مع ميسي ورفاقه الآخرين على ذهبية دورة كرة القدم في الألعاب الأولمبية في بكين 2008.
ويفكر مسؤولو بنفيكا في تمديد عقد دي ماريا موسماً آخر حتى «صيف 2026»، ويرحب نجم «التانجو» بذلك، وإن كان صرح مؤخراً لصيحفة «أبولا» إنه يخطط للعب مع صديقه ميسي في إنتر ميامي، مثلما يفكر أيضاً في الاتجاه إلى التدريب بعد الاعتزال النهائي.

البرتغال
بنفيكا
دي ماريا
يوفنتوس
ريال مدريد
مانشستر يونايتد
باريس سان جيرمان
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