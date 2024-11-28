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الرياضة

التألق يهدد فيرتز في باير ليفركوزن!

التألق يهدد فيرتز في باير ليفركوزن!
28 نوفمبر 2024 20:13

 
ليفركوزن (د ب أ)

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حمل التألق الأخير لفلوريان فيرتز أنباء جيدة، وأخرى سيئة في نفس الوقت، بالنسبة لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، الذي يمتد عقد اللاعب معه حتى 2027، لكنه لا يضمن قدرته على إبقاء أحد أهم أعمدة الفريق لما بعد نهاية الموسم الجاري.
وسجل فيرتز «21 عاماً» هدفين وصنع واحداً، وشارك في آخر، كما حصد جائزة رجل المباراة التي فاز فيها فريقه على سالزبورج النمساوي 5- صفر في دوري أبطال أوروبا. وقال بتواضع: «سعيد للغاية لأنني تمكنت من تسجيل هدفين، وحصد لقب جائزة رجل المباراة، ولكني أعرف أن اللاعبين الذين تواجدوا في الملعب ساعدوني وأنا ممتن لهذا». وسجل فيرتز، لاعب خط الوسط المهاجم، 11 هدفاً وصنع خمسة في 24 مباراة خاضها مع النادي ومنتخب بلاده هذا الموسم، كما أنه أول ألماني يسجل خمسة أهداف في أول خمس مباريات بدوري أبطال أوروبا.
ويمكن لفيرتز أن يرفع من مكانته أكثر في مباراتي منتصف الأسبوع المقبل، في مباراة كأس ألمانيا أمام بايرن ميونيخ وأمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.
وقال والد اللاعب، الذي يتولى إدارة شؤونه، إنه في الصيف لا يوجد أي تسرع لكي ينضم نجله لأحد الأندية الكبرى.
ويمتد عقد فيرتز مع ليفركوزن، بطل الدوري والكأس في ألمانيا، لثلاثة أعوام إضافية تقريباً.
ويرغب ليفركوزن في تجديد عقد اللاعب لما بعد عام 2027، ولكن في التوقيت نفسه لن يكون في استطاعة النادي تجاهل الأمور المالية، لأن النادي قد يحصل على أكثر من 100 مليون يورو (105 ملايين دولار) من هذه الصفقة.
ويتردد أن بايرن ميونيخ من المهتمين بضم اللاعب، كما أنه النادي الألماني الوحيد الذي لديه هذه المتطلبات المالية لإتمام مثل هذه الصفقة.
وهناك بعض التكهنات التي تشير إلى أن تشابي ألونسو قد يرحل في مرحلة ما إلى ريال مدريد، الذي لعب له من قبل، وأن فيرتز قد يلحق به.
يذكر أن ألونسو من المعجبين بفيرتز ووصفه بأنه «لاعب يصنع الفارق» لأن «لديه هذه الرغبة والإرادة للعب المباريات الكبرى».
وقال جرانيت شاكا، لاعب وسط ليفركوزن إن فيرتز «متعة لكل مشجع، وزميل في الفريق»، مشيراً إلى أن تحقيق المزيد من النجاح في الوقت الحالي قد يكون أيضاً سبباً لفيرتز (وألونسو) للبقاء في النادي.
وهذا تحديداً ما يتوقعه فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لليفركوزن، حيث أكد «لا نهتم بما يبديه فلوريان فيرتز من رغبات».
وأضاف: «ما دام لديه عقد معنا، وما دام يشعر بالراحة معنا، ويمكنه اللعب في أعلى المستويات، ولديه فريق قوي ويمكنه الاحتفال بالنجاحات، سيكون سعيداً».
وفي نفس الوقت، أعطى ألونسو إشارة من نوع ما حول المستقبل في النادي، عندما غادر فيرتز الملعب بعد 76 دقيقة يوم الثلاثاء، ليحل محله فرانسيس أونييكا - أحد لاعبين بالغين من العمر 17 عاماً خاضا مباراتهما الأولى في أوروبا، والآخر أرتيم ستيبانوف.
وقال ألونسو: «يحتاج جميع اللاعبين لفرصتهم الأولى لإظهار جودتهم، ونحن نحتاج فرانسيس وأرتيم في هذه اللحظة لجلب طاقة جيدة في الملعب».

دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
بايرن ميونيخ
تشابي ألونسو
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