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الرياضة

56 قتيلاً في تدافع خلال مباراة كرة قدم بغينيا

56 قتيلاً في تدافع خلال مباراة كرة قدم بغينيا
2 ديسمبر 2024 15:22


كوناكري (أ ب)
أعلنت الحكومة الغينية، اليوم الاثنين، مقتل 56 شخصاً، وإصابة عدد آخر في تدافع في ملعب لكرة القدم في جنوبي غينيا، إثر اشتباكات بين المشجعين.

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وقال وزير الإعلام فانا سوما، في بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، إن السلطات تجري تحقيقاً لتحديد المسؤولين عن التدافع الذي وقع أمس الأحد.
وأفادت وسال إعلام محلية وتحالف من أحزاب سياسية بأن عشرات من مشجعي كرة القدم، بينهم أطفال، لقوا حتفهم في تدافع، خلال محاولة قوات الأمن فض اشتباكات وقعت في أثناء إقامة مباراة لكرة القدم في ملعب مزدحم في أكبر مدينة في جنوبي غينيا.
وقال رئيس الوزراء الغيني أمادو أوري باه، في منشور على منصة إكس، إن التدافع وقع بعد ظهر أمس الأحد في مدينة نزيريكوري، خلال نهائي بطولة محلية بين فريقي لابي ونزيريكوري نظمت، تكريماً لرئيس المجلس العسكري الغيني مامادي دومبويا.
وقال باه: «خلال التدافع تم تسجيل وقوع ضحايا»، دون أن يحدد عدد القتلى. وأضاف أن السلطات الإقليمية تعمل على إعادة الهدوء إلى المنطقة، وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن حاولت استخدام الغاز المسيل للدموع لاستعادة الهدوء، بعد حدوث حالة من الفوضى أعقبت ركلة جزاء مشكوك في صحتها.

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