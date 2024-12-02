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الرياضة

فليك يدعو لاعبي برشلونة إلى القتال

فليك يدعو لاعبي برشلونة إلى القتال
2 ديسمبر 2024 21:47

 
مدريد (د ب أ)

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دعا الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، لاعبيه للقتال، وإظهار الروح في مواجهة مايوركا، الثلاثاء، وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية.
وجاءت خسارة برشلونة على أرضه أمام لاس بالماس يوم السبت الماضي، لترفع رصيد الفريق إلى ثلاث مباريات متتالية، بدون فوز في الدوري الإسباني، ليحصل على نقطة واحدة من أصل تسع نقاط.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن تراجع نتائج برشلونة تسبب في تقليص الفارق مع ريال مدريد، الذي أصبح على بُعد نقطة واحدة فقط مع وجود مباراة مؤجلة له، وأبدى فليك انزعاجه من ذلك.
وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي: «تحدثت عن القتال الضروري، ليس فقط من أجل لعب كرة القدم».
وأضاف: «حينما كنت لاعباً ركزت على تلك الطريقة، لم أحب أبداً الخسارة، وأعتقد أننا بحاجة لخلق مزيد من الروح القتالية من أجل الفوز بالمباريات».
وتابع فليك : «نؤدي بشكل جيد في بعض المواقف على أرض الملعب، لكن ما زال لدينا مساحة للتطور».

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
هانسي فليك
ريال مايوركا
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