الوصل «المتأهل الخامس» إلى دور الـ 16 في «نخبة آسيا»



معتصم عبدالله (دبي)



بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53، حقق الوصل تأهلاً تاريخياً يُعد الأول قارياً للنادي، إلى دور الـ 16 في «دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025»، بتعادله أمام ضيفه الريان القطري 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد زعبيل في دبي، بحضور 3852 مشجعاً، ضمن الجولة السادسة من منافسات «منطقة الغرب».

ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى 11 نقطة، ليتراجع إلى «المركز الخامس»، غير أنه حقق الأهم، بضمان التأهل إلى الدور الثاني، قبل جولتين على ختام دور المجموعات، إلى جانب الأهلي والهلال والنصر «السعودية»، والسد القطري، في ظل تفوقه بعدد النقاط على 4 من المنافسين في «مجموعة الغرب» من بينهم العين والشرطة العراقي.

ويعد التأهل الحالي إلى «الأدوار الإقصائية»، الأول للوصل في تاريخ مشاركاته في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، والتي انطلقت في 2003، بعد خروجه من دور المجموعات في 3 مشاركات سابقة أعوام 2008، 2018، 2019، وتبقت لـ «الأصفر» مباراتان في «دور المجموعات» للنسخة الحالية أمام مضيفه النصر السعودي، وضيفه الهلال السعودي 3 و18 فبراير 2025.

وأكمل جمهور الوصل المتألق، فرحة الصعود إلى دور الـ 16، برسم لوحة جمالية في مدرجات زعبيل، بعدما نظم أنصار «الأصفر» تيفو «عيد الاتحاد» بشعار حملة «زايد وراشد» في الدقيقة 53 من المباراة، وكان جمهور «الأصفر» استقبل لاعبيه قبل انطلاق المباراة بتيفو «العب كما تريد وفز كما نريد»، في إشارة إلى تباين نتائج الفريق محلياً وقارياً، وتضمن «التيفو» صورة خواكين فينكيس نجم هوليود الذي يجسد شخصية «الجوكر».

من جانبه، عبر الصربي ميلوش ميلوبيفيتش مدرب الوصل عن امتعاضه صراحة من الأداء الهجومي لفريقه، وقال: «لست سعيداً بنتيجة التعادل على ملعبنا مجدداً، وكان علينا الفوز وحصد النقاط الثلاث، ويتطلب ذلك وجود مهاجم هداف، وهو ما ينقص الفريق، مقارنة ببقية المنافسين مثل الهلال والأهلي السعوديين مثلاً».

وأضاف: «واجهنا منافساً قوياً، يملك لاعبين أصحاب مستوى عالٍ، و في المقابل قدمنا مباراة جيدة، وعانينا في الثلث الهجومي، بسبب افتقادنا لجودة إنهاء الهجمة، وأعتقد أن التعادل نتيجة مرضية للفريقين، وعلينا التركيز حالياً على مباراتنا المقبلة في الدوري المحلي أمام البطائح».

من جهته، وصف نيكولاس خيمنيز لاعب وسط الوصل والمُتوج بجائزة «رجل المباراة»، أداء فريقه في الشوط الأول بالمثالي، وقال: «لبعنا بشكل جيد في الشوط الأول، وارتكبنا الكثير من الأخطاء في الشوط الثاني، وعلينا أن نركز بشكل أفضل في الثلث الهجومي والاستفادة من الأخطاء».

في المقابل، وصف يونس علي مدرب الريان، نتيجة التعادل أمام الوصل بالعادلة، وقال: «الفريقان قدما مباراة رائعة، والتعادل عادل عطفاً على مجريات الأداء، وأعتقد أن الحارس البرازيلي باولو فيكتور كان يستحق جائزة رجل المباراة، وحظوظنا في التأهل ما زالت قائمة».