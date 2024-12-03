الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوصل «المتأهل الخامس» إلى دور الـ 16 في «نخبة آسيا»

الوصل «المتأهل الخامس» إلى دور الـ 16 في «نخبة آسيا»
3 ديسمبر 2024 11:00


معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
عيد الاتحاد الـ 53.. الاقتصاد الإماراتي يرسخ ريادته بإنجازات نوعية
برشلونة.. «بروفة السوبر»!


بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53، حقق الوصل تأهلاً تاريخياً يُعد الأول قارياً للنادي، إلى دور الـ 16 في «دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025»، بتعادله أمام ضيفه الريان القطري 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد زعبيل في دبي، بحضور 3852 مشجعاً، ضمن الجولة السادسة من منافسات «منطقة الغرب».
ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى 11 نقطة، ليتراجع إلى «المركز الخامس»، غير أنه حقق الأهم، بضمان التأهل إلى الدور الثاني، قبل جولتين على ختام دور المجموعات، إلى جانب الأهلي والهلال والنصر «السعودية»، والسد القطري، في ظل تفوقه بعدد النقاط على 4 من المنافسين في «مجموعة الغرب» من بينهم العين والشرطة العراقي.
ويعد التأهل الحالي إلى «الأدوار الإقصائية»، الأول للوصل في تاريخ مشاركاته في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، والتي انطلقت في 2003، بعد خروجه من دور المجموعات في 3 مشاركات سابقة أعوام 2008، 2018، 2019، وتبقت لـ «الأصفر» مباراتان في «دور المجموعات» للنسخة الحالية أمام مضيفه النصر السعودي، وضيفه الهلال السعودي 3 و18 فبراير 2025.
وأكمل جمهور الوصل المتألق، فرحة الصعود إلى دور الـ 16، برسم لوحة جمالية في مدرجات زعبيل، بعدما نظم أنصار «الأصفر» تيفو «عيد الاتحاد» بشعار حملة «زايد وراشد» في الدقيقة 53 من المباراة، وكان جمهور «الأصفر» استقبل لاعبيه قبل انطلاق المباراة بتيفو «العب كما تريد وفز كما نريد»، في إشارة إلى تباين نتائج الفريق محلياً وقارياً، وتضمن «التيفو» صورة خواكين فينكيس نجم هوليود الذي يجسد شخصية «الجوكر».
من جانبه، عبر الصربي ميلوش ميلوبيفيتش مدرب الوصل عن امتعاضه صراحة من الأداء الهجومي لفريقه، وقال: «لست سعيداً بنتيجة التعادل على ملعبنا مجدداً، وكان علينا الفوز وحصد النقاط الثلاث، ويتطلب ذلك وجود مهاجم هداف، وهو ما ينقص الفريق، مقارنة ببقية المنافسين مثل الهلال والأهلي السعوديين مثلاً».
وأضاف: «واجهنا منافساً قوياً، يملك لاعبين أصحاب مستوى عالٍ، و في المقابل قدمنا مباراة جيدة، وعانينا في الثلث الهجومي، بسبب افتقادنا لجودة إنهاء الهجمة، وأعتقد أن التعادل نتيجة مرضية للفريقين، وعلينا التركيز حالياً على مباراتنا المقبلة في الدوري المحلي أمام البطائح».
من جهته، وصف نيكولاس خيمنيز لاعب وسط الوصل والمُتوج بجائزة «رجل المباراة»، أداء فريقه في الشوط الأول بالمثالي، وقال: «لبعنا بشكل جيد في الشوط الأول، وارتكبنا الكثير من الأخطاء في الشوط الثاني، وعلينا أن نركز بشكل أفضل في الثلث الهجومي والاستفادة من الأخطاء».
في المقابل، وصف يونس علي مدرب الريان، نتيجة التعادل أمام الوصل بالعادلة، وقال: «الفريقان قدما مباراة رائعة، والتعادل عادل عطفاً على مجريات الأداء، وأعتقد أن الحارس البرازيلي باولو فيكتور كان يستحق جائزة رجل المباراة، وحظوظنا في التأهل ما زالت قائمة».

الإمارات
عيد الاتحاد
الوصل
دوري أبطال آسيا للنخبة
السعودية
الريان القطري
الهلال السعودي
النصر
الأهلي
آخر الأخبار
ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يرشح وارن ستيفنز سفيراً في بريطانيا
اليوم 11:08
الوصل «المتأهل الخامس» إلى دور الـ 16 في «نخبة آسيا»
الرياضة
الوصل «المتأهل الخامس» إلى دور الـ 16 في «نخبة آسيا»
اليوم 11:00
عيد الاتحاد الـ 53.. الاقتصاد الإماراتي يرسخ ريادته بإنجازات نوعية
اقتصاد
عيد الاتحاد الـ 53.. الاقتصاد الإماراتي يرسخ ريادته بإنجازات نوعية
اليوم 10:46
برشلونة.. «بروفة السوبر»!
الرياضة
برشلونة.. «بروفة السوبر»!
اليوم 10:39
"شرطة عجمان" تحجز عدداً من المركبات لارتكابها مخالفات مرورية خلال الاحتفال بعيد الاتحاد
علوم الدار
"شرطة عجمان" تحجز عدداً من المركبات لارتكابها مخالفات مرورية خلال الاحتفال بعيد الاتحاد
اليوم 10:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©