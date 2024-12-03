رسمياً.. «الفيفا» يعلن تصنيف وإجراءات قرعة كأس العالم للأندية 2025



زيوريخ (د ب أ)



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إجراءات قرعة كأس العالم للأندية 2025، وتصنيف الفرق المشاركة في البطولة التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وأشار «الفيفا» في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إلى أنه تم تقسيم الأندية الـ 32 المشاركة إلى 4 مستويات، يضم كل منها 8 فرق، موضحاً أن الوعاء الأول يضم أعلى أربعة فرق تصنيفاً من أوروبا إلى جانب أعلى أربعة فرق تصنيفاً من أميركا الجنوبية، وهي مانشستر سيتي الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وفلامينجو البرازيلي، وبالميراس البرازيلي، وريفير بليت الأرجنتيني، وفلومينينسي البرازيلي.

بينما يتكون الوعاء الثاني من الفرق الثمانية المتبقية من أوروبا، وهي تشيلسي الإنجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي، وبورتو البرتغالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وبنفيكا البرتغالي، ويوفنتوس الإيطالي، ورد بول سالزبورج النمساوي.

ويضم الوعاء الثالث أعلى فريقين تصنيفاً على التوالي من آسيا وأفريقيا ومنطقة أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، إلى جانب الناديين المتبقيين من أميركا الجنوبية، وهي الهلال السعودي، وأولسان هيونداي الكوري، والأهلي المصري، والوداد البيضاوي المغربي، ومونتيري المكسيكي، وكلوب ليون المكسيكي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وبوتافوجو البرازيلي.

ويضم الوعاء الرابع الفريقين المتبقيين على التوالي من آسيا وأفريقيا ومنطقة أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، إلى جانب ممثل أوقيانوسيا والفريق الذي يمثل الدولة المضيفة، إنتر ميامي، إضافة إلى أوراوا ريدز الياباني، والعين الإماراتي، والترجي التونسي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وباتشوكا المكسيكي، وسياتل ساوندرز الأميركي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن القرعة ستجنب أيضاً وقوع فريقين من الاتحاد القاري نفسه في مجموعة واحدة، باستثناء أندية أوروبا التي تشارك بـ 12 فريقاً، ما يعني أن هناك أربع مجموعات ستضم فريقين من أوروبا.

وأوضح الفيفا أيضاً أن هناك استثناء آخر بوضع إنتر ميامي في الوعاء الرابع للمجموعة الأولى مباشرة، حيث سيخوض مباراة الافتتاح على ملعب هارد روك، بينما سيتم وضع الفريق الأميركي الآخر سياتل ساوندرز في الوعاء الرابع للمجموعة الثانية مباشرة.

ومن المنتظر أن تقام مراسم القرعة مساء يوم الخميس المقبل في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، وتقرر أن تقام بطولة مونديال الأندية بنظامها الجديد كل أربع سنوات خلال فصل الصيف.

ويشارك في البطولة أبطال القارات الست خلال آخر أربعة أعوام إضافة إلى أفضل الأندية في التصنيف التابع لكل اتحاد قاري بناء على نتائجها خلال الفترة نفسها.