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الرياضة

ساوثهامبتون يقيل مدربه بعد «الزلزال»!

ساوثهامبتون يقيل مدربه بعد «الزلزال»!
16 ديسمبر 2024 10:48

 
لندن (رويترز)

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أعلن ساوثهامبتون إقالة مدربه راسل مارتن، بعد فترة وجيزة من الخسارة 5 - صفر أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبعد الخسارة، يتذيل ساوثهامبتون الترتيب بخمس نقاط بعد 16 مباراة، بفارق تسع نقاط عن منطقة الأمان.
وأصبح مارتن ثاني مدرب يقال في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم واحد، بعدما انفصل وولفرهامبتون، صاحب المركز 19 وقبل الأخير، عن جاري أونيل.
وقال النادي في بيان «يمكننا أن نؤكد أننا اتخذنا القرار الصعب بالانفصال عن مدرب الفريق الأول للرجال، راسل مارتن، وضعنا واضح، لقد دعم مجلس الإدارة راسل وطاقمه، وكان منفتحاً وشفافاً فيما يتعلق بتوقعاتنا، لقد كنا على وفاق بشأن الحاجة الملحة إلى تحسين النتائج، ونود اغتنام هذه الفرصة، لنشكر راسل وطاقمه على كل الاجتهاد والتفاني لمصلحة النادي داخل الملعب وخارجه على مدار آخر 18 شهراً».
وتعرض مارتن «38 عاماً» لصيحات استهجان خلال الخسارة أمام توتنهام.
وتولى مارتن المسؤولية في يونيو 2023، وقاد فريقه للصعود إلى دوري الأضواء، عن طريق دور فاصل الموسم الماضي، بفضل أداء ممتع نال على إثره الإشادة.
لكنه خسر 13 مرة بعد 16 جولة في دوري الأضواء، ويبدو في طريقه للعودة إلى دوري الدرجة الثانية، وحقق ثاني أقل حصيلة من النقاط في تاريخ المسابقة بعد 16 جولة.
وبعد الخسارة أمام توتنهام، قال المدافع تيلور هاروود بيليس إن اللاعبين يتحملون المسؤولية.
وقال إن الجماهير «تود أن ترى الفريق يحقق انتصارات، وهذا طبيعي، يجب أن توجه صيحات الاستهجان للاعبين لا للمدرب، لا يرتكب أخطاء، نحن من يخوض المباراة على أرض الملعب، لكنهم يريدون أن يحقق الفريق الانتصارات، يستحقون الثناء، ساندونا بعد شوط أول لم يكن مقبولاً».
وشهد هذا الموسم إقالة ستيف كوبر من تدريب ليستر سيتي، وإريك تن هاج من مانشستر يونايتد. 

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