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الرياضة

«أبطال الإمارات» يرفعون «الكأسين» في «الدراجات المائية»

«أبطال الإمارات» يرفعون «الكأسين» في «الدراجات المائية»
16 ديسمبر 2024 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت بطولة تايلاند للدراجات المائية، بأداء متميز لأبطال الإمارات الذين نجحوا في حصد إنجازات لافتة، تعكس مكانة الدولة الرائدة في الرياضات البحرية.
وتألق عبدالله الحمادي من فريق شرطة دبي، بتتويجه بلقب بطل أبطال العالم في فئة ستوك محترفين، كما حصل على لقب بطل أبطال آسيا، إضافة إلى المركز الثالث في الجولة الثالثة من بطولة العالم وإنجازاته تثبت سيطرته المطلقة على هذه الفئة في الساحتين الإقليمية والعالمية.
تألق سلمان العوضي في فئة جالس ستوك، حيث انتزع المركز الأول في الجولة الثالثة من بطولة العالم، وتُوج بلقب بطل أبطال آسيا، مما يرسخ مكانته أحد أبرز المتسابقين الإماراتيين.
وفي فئة سكي جونير 13-15 سنة، حقق علي آل علي من فريق بي آند أو مارين إنجازاً استثنائياً بفوزه بلقب بطل أبطال العالم، إلى جانب إحرازه المركز الثاني في الجولة الثالثة من بطولة العالم، ما يعكس تفوقه في هذه الفئة الواعدة.
وفي فئة الناشئين، حصل سيف الشويهي من نادي الشارقة على المركز الرابع في فئة سكي جونير 13-15 سنة، فيما سجل خليفة بالسلاح المركز السادس في فئة جالس كبار محترفين، وحقق محمد محسن المركز السادس في فئة المخضرمين.
وقال جمال الجناحي، عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية ورئيس البعثة:
«فخورون بالنتائج المتميزة لأبطالنا في بطولة تايلاند للدراجات المائية، والإنجازات تعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد لدعم الرياضيين وتأهيلهم للمنافسات العالمية، أثبت عبدالله الحمادي، وسلمان العوضي وعلي آل علي، وباقي أبطالنا تفوقهم بفضل مهاراتهم وإصرارهم، وتمثل المشاركة الناجحة فصلاً جديداً من الإنجازات التي تؤكد ريادة الإمارات في الرياضات البحرية».
وأضاف: «نسعى لمواصلة دعم أبطالنا في البطولات المقبلة، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات التي ترفع اسم الإمارات عالياً على الساحة الرياضية الدولية».
وشهد ختام البطولة أجواءً حماسية ومنافسات قوية أكدت تفوق أبطال الإمارات في مختلف الفئات، ليعودوا إلى الوطن محملين بالإنجازات التي تعكس التزامهم وتميزهم في الرياضات البحرية.

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الرياضات البحرية
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