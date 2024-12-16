مهرجان ليوا الدولي.. «المهارة والسرعة» في «البقي تورك»

الظفرة (الاتحاد)



اختتمت منافسات «البقي تورك»، ضمن فعاليات «مهرجان ليوا الدولي 2025»، وشهدت البطولة تحديات متميزة جمعت بين المهارة والسرعة، وقدم المتسابقون أداءً استثنائياً يعكس الحماس الكبير في الفعاليات.

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز المتسابق أحمد سعيد عمير بالمركز الأول، محققاً أفضل توقيت بزمن 47.110 ثانية، ليبرهن على مهاراته العالية في قيادة مركبة البقي، وجاء ناصر الحاي وصيفاً بزمن 48.720 ثانية، وماجد المنصوري في المركز الثالث بزمن 51.310 ثانية.

وتميزت البطولة بإتاحة ثلاث محاولات لكل متسابق، ما أضفى مزيداً من التحدي والتشويق على المنافسات، حيث حرص المتسابقون على تحسين أزمنتهم في كل جولة لضمان أفضل النتائج.

وأكد محمد المشغوني، نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي على النجاح الكبير للبطولة، وقال «فخورون بالمستوى الرائع الذي قدمه المتسابقون في منافسات «البقي تورك»، والذي يعكس التطور الكبير لرياضات المحركات في الإمارات، وجاء ختام البطولة حافلاً بالتشويق والإثارة، ويؤكد مدى أهمية مهرجان ليوا الدولي بوصفه منصة تتيح للمواهب إبراز قدراتها في أجواء تنافسية متميزة، ونشكر جميع المشاركين والجمهور على حضورهم ودعمهم المستمر.

ويواصل مهرجان ليوا الدولي 2025 تقديم فعالياته المميزة التي تجمع الإثارة والتراث، مع حضور جماهيري كبير، ومشاركة كبيرة من نخبة الرياضيين في مختلف الفعاليات.