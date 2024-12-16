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الرياضة

مباراتان في ختام «تمهيدي» كأس سلطان بن زايد للبولو

مباراتان في ختام «تمهيدي» كأس سلطان بن زايد للبولو
16 ديسمبر 2024 12:30

أبوظبي (الاتحاد)

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يلتقي «بن دري» مع «أيه إم»، و«غنتوت» مع «أبوظبي»، الثلاثاء، في ختام «تمهيدي» كأس سلطان بن زايد للبولو، التي تقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.
يملك «بن دري» الذي يدافع عن اللقب نقطتين، محصلة الفوز على «بهانسلي»، بينما خسر «أيه إم» مباراته الأولى.
ويترقب عشاق البولو «ديربي الإمارات» بين «غنتوت»، بقيادة علي المري، و«أبوظبي» بقيادة فارس اليبهوني، بعد فوزهما في الجولة الأولى، وسبق لـ«غنتوت» الفوز على «أبوظبي» في آخر لقاء بين الفريقين في كأس عيد الاتحاد الـ53، والتي فاز بلقبها «غنتوت»، ما يسهم في ارتفاع مستوى إيقاع مباراة اليوم، وإثارتها بين الفريقين الشقيقين.
وشهدت جولة أمس الأول فوز «أبوظبي» على «أنكورا» 10-8، وهي الخسارة الثانية لـ«أنكورا»، فيما اقترب «أبوظبي» من الصعود إلى النهائي، وفي المباراة الثانية تفوق «بهانسلي» على «أيه إم» 8-7، ليجدد أمله في البطولة، بعد خسارته الافتتاحية أمام «بن دري».

الإمارات
أبوظبي
البولو
كأس سلطان بن زايد للبولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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