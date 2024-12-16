سلطان بن خليفة بن شخبوط يفتتح «آسيوية الشطرنج»



العين (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، افتتح الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، منافسات «الشطرنج السريع» في بطولة آسيا الفردية للرجال والسيدات لفئة الهواة، بحضور هشام علي الطاهر، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للنادي، ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة.

وتقام البطولة في فندق دانات العين، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 33 دولة، يتنافسون في 4 مسابقات للشطرنج الكلاسيكي والسريع والخاطف للفئات التصنيفية الدولية، برعاية الاتحاد الآسيوي، وتتواصل المنافسات إلى 23 ديسمبر الجاري.

وشهد اليوم الأول من المسابقة، إقامة الاجتماع الفني، بحضور رؤوساء الوفود واللاعبين، وتم خلاله تقديم شرح كامل عن المنافسة، وضوابط وقواعد اللعبة من الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم.

وتضم لجنة التحكيم الأوزبكي حسان تورديالييف، نائب رئيس الحكام للرجال، والسورية أفاميا محمود مير، نائب الرئيس للسيدات، واللبناني رواد حمود رئيس قطاع بطولات الرجال، والإماراتية موزة المعمري رئيس قطاع السيدات، والعُمانية فاطمة الغربي «حكم سيدات»، والبحرينية مليحة الجمري، «حكم سيدات»، والعراقي عاصف عبدالله «حكم رجال»، والفلبيني مايكل باجراف «مسؤول التزويج الإلكتروني»، والإيراني مهرداد بهلوان «مسؤول النقل المباشر للمواقع والمنصات الرقمية».