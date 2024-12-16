الإثنين 16 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سلطان بن خليفة بن شخبوط يفتتح «آسيوية الشطرنج»

سلطان بن خليفة بن شخبوط يفتتح «آسيوية الشطرنج»
16 ديسمبر 2024 12:21

 
العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يهنئ ملك البحرين بمناسبة العيد الوطني
منتخب التجديف يحصد المراكز الأولى في «دولية تايلاند»


برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، افتتح الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، منافسات «الشطرنج السريع» في بطولة آسيا الفردية للرجال والسيدات لفئة الهواة، بحضور هشام علي الطاهر، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للنادي، ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة.
وتقام البطولة في فندق دانات العين، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 33 دولة، يتنافسون في 4 مسابقات للشطرنج الكلاسيكي والسريع والخاطف للفئات التصنيفية الدولية، برعاية الاتحاد الآسيوي، وتتواصل المنافسات إلى 23 ديسمبر الجاري.
وشهد اليوم الأول من المسابقة، إقامة الاجتماع الفني، بحضور رؤوساء الوفود واللاعبين، وتم خلاله تقديم شرح كامل عن المنافسة، وضوابط وقواعد اللعبة من الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم.
وتضم لجنة التحكيم الأوزبكي حسان تورديالييف، نائب رئيس الحكام للرجال، والسورية أفاميا محمود مير، نائب الرئيس للسيدات، واللبناني رواد حمود رئيس قطاع بطولات الرجال، والإماراتية موزة المعمري رئيس قطاع السيدات، والعُمانية فاطمة الغربي «حكم سيدات»، والبحرينية مليحة الجمري، «حكم سيدات»، والعراقي عاصف عبدالله «حكم رجال»، والفلبيني مايكل باجراف «مسؤول التزويج الإلكتروني»، والإيراني مهرداد بهلوان «مسؤول النقل المباشر للمواقع والمنصات الرقمية».

الإمارات
أبوظبي
العين
الشطرنج
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
منصور بن زايد يهنئ ملك البحرين بمناسبة العيد الوطني
علوم الدار
منصور بن زايد يهنئ ملك البحرين بمناسبة العيد الوطني
اليوم 13:49
منتخب التجديف يحصد المراكز الأولى في «دولية تايلاند»
الرياضة
منتخب التجديف يحصد المراكز الأولى في «دولية تايلاند»
اليوم 13:40
طحنون بن زايد: الإمارات والبحرين نموذج متميز لعلاقات التعاون والتفاهم
علوم الدار
طحنون بن زايد: الإمارات والبحرين نموذج متميز لعلاقات التعاون والتفاهم
اليوم 13:37
نوريس يصطاد «النمر الأسود» في «جولف السباق إلى دبي»
الرياضة
نوريس يصطاد «النمر الأسود» في «جولف السباق إلى دبي»
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©