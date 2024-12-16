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الرياضة

نوريس يصطاد «النمر الأسود» في «جولف السباق إلى دبي»

نوريس يصطاد «النمر الأسود» في «جولف السباق إلى دبي»
16 ديسمبر 2024 13:30

أبوظبي (الاتحاد)

حصد شون نوريس اللقب الثاني، في مسيرته بجولة دي بي ورلد للجولف التي تقام وفق تصنيف «السباق إلى دبي»، عقب فوزه في بطولة ألفريد دونهيل الجنوب أفريقية.

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تمكّن الجنوب أفريقي من التفوق أمام جماهير بلاده في المنافسات التي تقام ضمن «السلسلة الافتتاحية» لتصنيف «السباق إلى دبي» من رولكس هذا الموسم، عندما حقق 13 ضربة تحت المعدل، ليحل بالمركز الأول، ويُتوج بالكأس الذي تم تصميمه على شكل «النمر الأسود» للإشارة إلى إقامة المنافسات في موقع لنادٍ يعد بمثابة محمية طبيعية يزخر بالحيوانات التي يتم حمايتها من الانقراض.
وأثبت نوريس «42 عاماً» بهذا التتويج أن العمر «مجرد رقم»، وسبق أن تُويج بلقب بطولة ستين سيتي في مارس 2022، وكلاهما تحققا في عقد الأربعين.
تشارك 3 لاعبين وصافة البطولة برصيد 12 ضربة تحت المعدل، وهم الإنجليزي جون باري، والسويدي ماركوس كينهولت، والجنوب أفريقي ريان فان فيلزين.
وحصل كل لاعب على 224 نقطة في تصنيف «السباق إلى دبي» لهذا الموسم. ويتقدم باري 26 خطوة ليصبح بالمركز السادس برصيد 281 نقطة، وتقدم فان فيلزين 31 خطوة ليصبح في المركز السابع، وله 271 نقطة، وأصبح كينهولت في المركز التاسع «224 نقطة».
من جانبه، واصل أدريان أوتايجوي، تمثيل الإمارات في الجولة العالمية، وذلك بعد اعتماد مشاركته من اتحاد الجولف رسمياً، لاعباً محترفاً، وأنهى مشاركته في البطولة بالمركز 28 برصيد 4 ضربات تحت المعدل، ليحصل على 25 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده إلى 65 نقطة، وتقدم 6 خطوات في تصنيف «السباق إلى دبي» ليصبح في المركز 36.
ويشهد الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد الذي يطوف العالم، تحت شعار «السباق إلى دبي»، إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة.

 

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