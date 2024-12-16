منتخب الإمارات بطل كأس الخليج للبادل

الكويت (وام)



أحرز منتخب الإمارات للبادل لقب «النسخة الثالثة»، من بطولة كأس الخليج العربي، التي أقيمت في الكويت من 11 إلى 15 ديسمبر الجاري، بمشاركة 6 منتخبات هي الإمارات، والكويت، وقطر، والسعودية، والبحرين، وعُمان.

وتمكن منتخب الإمارات من حسم المباراة النهائية، بالفوز على نظيره الكويتي 2-0، ليحقق اللقب، بينما حل الكويت في المركز الثاني، وجاء منتخب قطر في المركز الثالث.

ويعد اللقب إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل المنتخب الإماراتي، بعد حصده المركز الخامس في بطولة العالم للبادل، التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة نوفمبر الماضي.

وأكد سعيد المري، الأمين العام للاتحاد، مدير البعثة، أن الإنجاز يعكس جهود اتحاد البادل، برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الذي يسعى لتعزيز مكانة الإمارات على المستويات العالمية والقارية والإقليمية.