الإثنين 16 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البطائح يتخطى حاجز الـ 100 نقطة في دوري السلة

البطائح يتخطى حاجز الـ 100 نقطة في دوري السلة
16 ديسمبر 2024 13:06

 علي معالي (أبوظبي)
تخطى فريق البطائح حاجز الـ 100 نقطة للمرة الأولى، منذ انطلاق مشاركته بدوري كرة السلة، وذلك بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 103-65 في مباراة جرت بينهما بالجولة السابعة على صالة نادي البطائح بالإمارة الباسمة.
انتهت أرباع المباراة بنتيجة 26-12,19-15,34-16,24-18، في مباراة أدارها طاقم دولي مكون من سالم الزعابي، وحمزة عباس، ومحيي الدين خطاب، وراقبها الدولي حسين البلوشي، وبذلك يرفع البطائح رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع في الترتيب، والجزيرة إلى 7 نقاط.
من جانب آخر، قال حمدان سعيد الزعابي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجان الحكام على أهمية المرحلة المقبلة للحكام: «سيتم تطبيق تجربة هي الأولى من نوعها في جانب لجنة الحكام، بأن يكون هناك برنامج لكل الحكام المنضمين تحت مظلة اتحاد اللعبة، يتضمن عمل اختبارات بصفة دورية كل شهر للحكام، حتى نقف على جاهزيتهم طوال الموسم، وتشمل هذه الاختبارات الأمور والمهارات كافة التي تجعل الحكم جاهزاً طوال الموسم، وفي أي وقت، ويقوم بهذه الاختبارات المراقب الدولي حسين البلوشي».
وأضاف: «لدينا 10 حكام جدد تم تدريبهم، للوقوف على مدى قدرتهم وجاهزيتهم، وهي مبادرة أولى من اللجنة، وهو ما لم يكن موجوداً من قبل».

أخبار ذات صلة
لابا وجارديم.. «معادلة العين الناجحة»
العين يعبر الجزيرة بـ «هاتريك» لابا
البطائح
دوري السلة
كرة السلة
الجزيرة
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
منصور بن زايد يهنئ ملك البحرين بمناسبة العيد الوطني
علوم الدار
منصور بن زايد يهنئ ملك البحرين بمناسبة العيد الوطني
اليوم 13:49
منتخب التجديف يحصد المراكز الأولى في «دولية تايلاند»
الرياضة
منتخب التجديف يحصد المراكز الأولى في «دولية تايلاند»
اليوم 13:40
طحنون بن زايد: الإمارات والبحرين نموذج متميز لعلاقات التعاون والتفاهم
علوم الدار
طحنون بن زايد: الإمارات والبحرين نموذج متميز لعلاقات التعاون والتفاهم
اليوم 13:37
نوريس يصطاد «النمر الأسود» في «جولف السباق إلى دبي»
الرياضة
نوريس يصطاد «النمر الأسود» في «جولف السباق إلى دبي»
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©