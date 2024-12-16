البطائح يتخطى حاجز الـ 100 نقطة في دوري السلة

علي معالي (أبوظبي)

تخطى فريق البطائح حاجز الـ 100 نقطة للمرة الأولى، منذ انطلاق مشاركته بدوري كرة السلة، وذلك بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 103-65 في مباراة جرت بينهما بالجولة السابعة على صالة نادي البطائح بالإمارة الباسمة.

انتهت أرباع المباراة بنتيجة 26-12,19-15,34-16,24-18، في مباراة أدارها طاقم دولي مكون من سالم الزعابي، وحمزة عباس، ومحيي الدين خطاب، وراقبها الدولي حسين البلوشي، وبذلك يرفع البطائح رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع في الترتيب، والجزيرة إلى 7 نقاط.

من جانب آخر، قال حمدان سعيد الزعابي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجان الحكام على أهمية المرحلة المقبلة للحكام: «سيتم تطبيق تجربة هي الأولى من نوعها في جانب لجنة الحكام، بأن يكون هناك برنامج لكل الحكام المنضمين تحت مظلة اتحاد اللعبة، يتضمن عمل اختبارات بصفة دورية كل شهر للحكام، حتى نقف على جاهزيتهم طوال الموسم، وتشمل هذه الاختبارات الأمور والمهارات كافة التي تجعل الحكم جاهزاً طوال الموسم، وفي أي وقت، ويقوم بهذه الاختبارات المراقب الدولي حسين البلوشي».

وأضاف: «لدينا 10 حكام جدد تم تدريبهم، للوقوف على مدى قدرتهم وجاهزيتهم، وهي مبادرة أولى من اللجنة، وهو ما لم يكن موجوداً من قبل».