النجار يحتل «المركز 11» في «عالمية الأثقال»



أبوظبي (الاتحاد)



عادت، فجر اليوم، بعثة منتخب رفع الأثقال من البحرين، بعد مشاركتها في بطولة العالم التي استضافتها العاصمة المنامة، واختتمت بمنافسات وزن فوق 109 كجم، التي حل فيها لاعب المنتخب مؤيد النجار في المركز الـ11، بعد أن وصلت مجموعة رفعاته إلى 381 كجم «168خطفاً و213 نتراً»، وحلت مي المدني في المركز الـ 39، في وزن 64 كجم بمجموع 152 كجم «67 خطفاً و85 نتراً»، بينما أبعدت الإصابة بتمزق عز الدين الغفير اللاعب الثالث في المنتخب عن المشاركة في وزن 109 كجم.

وترأست البعثة شيخة الكعبي، عضو اللجنة النسائية في اتحاد رفع الأثقال، بجانب عبد الرحمن محمد، وماهر قربي، مدربي المنتخب ونادي أبوظبي على التوالي، وخليفة الزعابي مدير الخدمات المساندة بالنادي، وعمر شداد سكرتير النادي.

وقال ماهر قربي: «أعتقد أن المحصلة التي حققها مؤيد النجار جيدة، خاصة أنه الظهور الأول له في الاستحقاق الذي يعتبر الأقوى والأهم في اللعبة بعد الأولمبياد، وأن يحتل المركز الـ 11 عالمياً، فهذا يمثل خطوة جيدة، نحو التقدم إلى مراكز أفضل في البطولات المقبلة».

وأضاف: «كنا نتمنى مشاركة عز الدين الغفير الذي توقعنا أن يحقق مركزاً جيداً في وزنه، وأن يكون منافساً على المراكز الثلاثة الأولى، وفي أسوأ الأحوال أن يكون بين الخمسة الأفضل في وزن 109 عالمياً، لكن الإصابة حرمته من المنافسة في هذا الحدث، حيث تعرض لتمزق بسيط، وفضلنا عدم المغامرة به حتى لا تتفاقم الإصابة، ونأمل أن يكون حاضراً في البطولات المقبلة».