منتخب التجديف يحصد المراكز الأولى في «دولية تايلاند»



أبوظبي (الاتحاد)

أنهى منتخب التجديف الحديث مشاركة ناجحة في بطولة تايلاند الدولية التي جرت في مدينة بوثامونتون، وشملت العديد من الفئات في مختلف التخصصات والفئات على القارب أو الجهاز، بمشاركة عدد من منتخبات القارة الآسيوية.

وتأتي المشاركة الدولية لمنتخبنا ضمن خطط اتحاد الشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والتي تستهدف صقل وتأهيل أبطالنا لخوض الاستحقاقات الدولية والعالمية المقبلة، حيث بدأ المنتخب معسكراً تدريباً يستمر إلى 28 ديسمبر الجاري، في رايونج التايلاندية.

وحقق لاعبو ولاعبات منتخبنا نتائج متميزة على المستويات كافة، بالزوجي والفردي، خلال سباقات القارب على مياه البحيرة، حيث حصد بطلنا أحمد خميس الحمادي ذهبية فردي الرجال مفتوح، وفضية الرجال فوق 30 عاماً ونال حمد سعيد المطروشي الميدالية الذهبية في فئة فوق 40 عاماً

وفاز سلطان أحمد الشامسي الميدالية الذهبية في فئة فردي «23 سنة»، والميدالية الفضية في فئة فردي «19 سنة»، بينما عانق حمد عامر الشامسي الميدالية الذهبية «19 سنة».

وعلى مستوى الزوجي، حقق الثنائي أحمد خميس الحمادي، وخميس غانم الشامسي المركز الأول في منافسات الرجال فوق 30 عاماً، ونال الثنائي حمد سعيد الشامسي وخميس غانم الشامسي الميدالية الذهبية لفئة فوق 40 عاماً، بينما نجح الثنائي الصاعد سلطان أحمد الشامسي، وحمد عامر الشامسي في معانقة الميدالية الذهبية لمنافسات «19 سنة».

وشارك لاعبو ولاعبات منتخبنا في منافسات التجديف على الجهاز، ونال خميس غانم الشامسي المركز الأول في منافسات فوق 40 عاماً، وتألقت بشرى إبراهيم قادري في منافسات «19 سنة» محققة المركز الثاني، بينما نالت شمسة سلطان الشرياني المركز الثالث، والميدالية البرونزية في الفئة نفسها.