فيرتز يمدد تعاقده مع باير ليفركوزن



برلين (د ب أ)



ذكر تقرير إعلامي، أن النجم الألماني فلوريان فيرتز مدد تعاقده مع باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم على الأقل لمدة عام، ولم يعلن ليفركوزن بعد هذا الأمر.

وذكرت مجلة «كيكر» الألمانية أن عقد فيرتز كان ممتداً حتى 2027، ولكن مع اهتمام أندية مثل بايرن ميونيخ، وربما ريال مدريد بضمه، يبدو أن أبطال ألمانيا قد اغتنموا الفرصة لتأمين خدماته بشكل أكبر أو البحث عن رسوم مالية أكبر لبيعه. وانضم فيرتز لليفركوزن في 2020 لاعباً شاباً يبلغ 16 عاماً من فريق كولون، والآن أصبح عمره 21 عاماً، وبات لاعباً أساسياً في المنتخب الألماني، وأحد أفضل اللاعبين في الدوري الألماني (البوندسليجا)، بعدما ساعد ليفركوزن في الفوز بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) في الموسم الماضي.

وسجل فيرتز 31 هدفاً في 123 مباراة بالبوندسليجا، وستة أهداف في 29 مباراة دولية خاضها مع المنتخب الألماني.

واستعاد اللاعب مستواه بشكل رائع بعد شفائه من الإصابة بتمزق في أربطة الركبة، والتي أبعدته عن المشاركة في بطولة كأس العالم 2022.