الأهلي يصطاد «جائزة الأفضل» للمرة السابعة



مراكش (د ب أ)



فاز الأهلي المصري بجائزة أفضل فريق كرة قدم للرجال بقارة أفريقيا، خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» الذي يقام في مدينة مراكش المغربية. وتفوق الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين والفائز ببرونزية مونديال الأندية 2023 في سباق الجائزة على كل من منافسه التقليدي الزمالك المصري بطل كأس الكونفدرالية والسوبر الأفريقي، وأيضاً صن داونز بطل جنوب أفريقيا.

وتسلم الجائزة محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة نادي الأهلي، قائلاً «هدفنا أن نفوز بالجائزة في العام المقبل للمرة الثالثة على التوالي، وإسعاد جماهيرنا بالفوز بالألقاب والجوائز».

واستحق الأهلي الجائزة، بعدما أكد هيمنته على لقب دوري الأبطال، وفاز به للمرة الـ12 في تاريخه، والثانية على التوالي، ولقب الدوري المصري للمرة الـ44 في تاريخه، ولقب كأس السوبر المحلي للمرة الـ15، والميدالية البرونزية لمونديال الأندية للمرة الرابعة، ونجح الأهلي في تعزيز رقمه القياسي، والفوز بجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا للمرة السابعة في تاريخه، بعد أن حقق هذا الإنجاز 6 مرات من قبل في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2023 .

وتفوق الأهلي في السباق النهائي للجائزة على مواطنه الزمالك الفائز بلقب كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بجانب لقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الخامسة، بعد فوزه على غريمه التاريخي الأهلي في السعودية.

وكان الزمالك فاز بجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا مرة واحدة من قبل في عام 2002 . كذلك تفوق الأهلي على صن داونز الفائز بلقب الدوري الجنوب أفريقي للمرة السابعة على التوالي، علماً بأنه حصد جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا مرة واحدة من قبل في عام 2016.