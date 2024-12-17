زيزو والشحات يخسران «سباق الأفضل» داخل أفريقيا

مراكش (د ب أ)



فاز رونوين ويليامز حارس صن داونز ومنتخب جنوب أفريقيا بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا للعام الجاري 2024، خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» بمدينة مراكش المغربية.

وتسلم رونوين ويليامز الجائزة من النجم المصري محمد زيدان الفائز بكأس أمم أفريقيا مرتين في عامي 2008 و2010 .

وتفوق حارس المرمى الجنوب أفريقي في سباق الجائزة على الثنائي المصري، حسين الشحات لاعب الأهلي، وأحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك.

وقال ويليامز بعد تسلم الجائزة «أنا فخور للغاية، إنها لحظة استثنائية بحضور عائلتي، وفوزي بهذه الجائزة سيكون مصدر إلهام للملايين في بلادي، أشكر زملائي والمدربين في النادي والمنتخب».

وتألق ويليامز «31 عاماً» مع منتخب بلاده أيضاً في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، حيث قاد الفريق للوصول إلى نصف النهائي، والحصول على المركز الثالث.

وحقق الحارس لقب الدوري الجنوب أفريقي للمرة الثانية مع صن داونز هذا الموسم، ليتم مكافأته على هذا التألق مع المنتخب والنادي بالترشح ضمن قائمة من عشرة حراس في جائزة الكرة الذهبية «بالون دور»، وهي الجائزة المعروفة باسم «ليف ياشين» الحارس الشهير.

ونجح ويليامز في كتابة اسم بلاده للمرة الثانية في تاريخ الجائزة، وذلك بعد تتويج مواطنه ولاعب الأهلي بيرسي تاو باللقب في العام الماضي.