«زلزال» الإنتر يجتاح لاتسيو!



روما (أ ف ب)



ضرب الإنتر حامل اللقب الموسم الماضي بقوة، بفوزه الكاسح على مضيفه لاتسيو بسداسية نظيفة، في ختام المرحلة السادسة عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

ورفع الإنتر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، متخلفاً بفارق 3 نقاط عن أتالانتا المتصدر، ونقطة واحدة عن نابولي الثاني، لكنه يملك مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد لاتسيو عند 31 نقطة في المركز الخامس.

كان لاتسيو الذي عاد بفوز لافت على نابولي خارج ملعبه في الجولة الأخيرة، واتبعه بالانتصار على أياكس أمستردام الهولندي في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» منتصف الأسبوع، الطرف الأفضل في نصف الساعة الأول، من دون أن يتمكن من هز شباك الضيوف الذي منحهم التركي الدولي هاكان تشالهانوغلو التقدم قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق من ضربة جزاء، إثر لمسة يد داخل المنطقة، قبل أن يضيف فيديريكو ديماركو الهدف الثاني في الدقيقة 45 بالتسديدة على الطاير عند القائم البعيد.

وأجهز الإنتر على لاتسيو في الشوط الثاني، بإضافة أربعة أهداف تناوب على تسجيلها نيكولو باريلا من تسديدة قوية من مسافة بعيدة (51)، ورأسية لظهيره الهولندي دنزل دامفريس (53)، والبرازيلي كارلوس أجوستو (77)، والفرنسي ماركوس تورام (89).

ورفع تورام رصيده إلى 11 هدفاً في الدوري المحلي هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني، وراء متصدر ترتيب الهدافين ماتيو ريتجي، مهاجم أتالانتا.