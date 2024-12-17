الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرقام فليك «دعوة للتشاؤم» في برشلونة!

أرقام فليك «دعوة للتشاؤم» في برشلونة!
17 ديسمبر 2024 10:38

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
يامال يختار «المدافع المُزعج»!
يامال يُصيب برشلونة بـ «الصدمة المروعة»!


رغم تصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بالتساوي مع أتلتيكو مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة، إلا أن الأسابيع الأخيرة شهدت تراجعاً كبيراً لـ «البارسا» في «الليجا»، وأصبح مركزه مهدداً، لأن أرقام الألماني هانسي فليك المدير الفني تدعو إلى التشاؤم، فيما يتعلق بمستقبل الفريق في البطولة المحلية.
وسقط برشلونة على أرضه ووسط جماهيره بالاستاد الأولمبي «مونتجويك» أمام ليجانس في «الجولة 17»، ما أدى إلى إثارة القلق بين الجماهير، ولاسيما أنها كانت الهزيمة الثانية على التوالي على ملعبه، إذ سبق أن فاز عليه أيضاً لاس بالماس، ما يُعرض وضع الفريق للخطر، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد يوم 21 ديسمبر الجاري، وهي آخر مباراة لهما في «الليجا» عام 2024، قبل إجازة أعياد رأس السنة.
وكشفت مؤسسة «أوبتا» للإحصائيات والأرقام القياسية النقاب عن إحصائية مثيرة لقلق «الكتالوني» إذ إن تلك هي المرة الثالثة في القرن الحادي والعشرين التي يتعرض فيها برشلونة لأكثر من هزيمة متتالية على ملعبه، وكانت المرة الأولى في أبريل 2003، تحت قيادة المدير الفني رادومير نيتيتش «هزيمتان»، والمرة الثانية في أبريل 2022، تحت قيادة تشافي هيرنانديز«3 هزائم».
وذكرت مصادر صحفية قريبة من برشلونة، أن مباراة «الأتليتي» تعد فرصة جيدة لمصالحة الجماهير، وأيضاً فرصة للألماني فليك لأن يُصلح الموقف قبل نهاية العام، ويعود للانفراد بقمة «الليجا».
وذكر موقع جول العالمي أن هذه الحالة التي يمر بها برشلونة تشكل ضغطاً إضافياً على فليك المطالب بإيجاد حل سريع للخروج من الأزمة، وغير مسموح لـ «البارسا» بالخسارة أمام «الأتليتي» الذي يعيش أفضل أيامه وأحسن نتائجه في الدوري، ويطمح بدوره إلى انتزاع لقب البطولة من «الكبيرين» برشلونة وريال مدريد.
وقال الموقع إنه بخلاف النتائج السيئة والمخيبة للآمال، فإن فليك عليه أن يُحسن قيادة فريقه الذي يفتقد الثقة من جراء الهزائم، وخاصة تلك الأخيرة أمام ليجانس، وستكون مواجهة أتلتيكو مدريد اختباراً حقيقياً للاعبيه ولرؤيته التكتيكية، ولكي يستعيد ثقة الجماهير ومساندتها.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
هانسي فليك
أتلتيكو مدريد
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
الذكاء الاصطناعي يعزز تفاؤل 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بالمستقبل دبي (الاتحاد)
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي يعزز تفاؤل 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بالمستقبل دبي (الاتحاد)
اليوم 12:41
رونالدو يترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم
الرياضة
رونالدو يترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم
اليوم 12:35
حصاد 2024.. الإمارات الأولى عالمياً في 223 مؤشراً للتنافسية العالمية
علوم الدار
حصاد 2024.. الإمارات الأولى عالمياً في 223 مؤشراً للتنافسية العالمية
اليوم 12:11
الإمارات تحصد «فضيتين» في «آسيوية الشطرنج»
الرياضة
الإمارات تحصد «فضيتين» في «آسيوية الشطرنج»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©