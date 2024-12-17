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الرياضة

الإمارات تحصد «فضيتين» في «آسيوية الشطرنج»

الإمارات تحصد «فضيتين» في «آسيوية الشطرنج»
17 ديسمبر 2024 12:00

 
العين (الاتحاد)

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هزاع بن زايد يتفقد مختلف أنحاء منطقة العين


حصد أحمد الرميثي، وأحلام راشد ميداليتين فضيتين في «الشطرنج السريع»، ضمن بطولة آسيا الفردية للهواة للرجال والسيدات، التي تُقام برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ويستضيفها فندق ومنتجع دانات العين.
استمرت المنافسات على مدار يوم ماراثوني استغرق 8 ساعات، بمشاركة قياسية من 600 لاعب ولاعبة يمثلون 33 دولة، في مشهد يعكس قوة وانتشار الشطرنج في القارة الآسيوية.
وفي بطولة الرجال، توّج إيجور لوفاكوف من روسيا بالمركز الأول، بينما حلّ أحمد الرميثي وصيفاً بعد منافسة قوية استمرت حتى الجولات الأخيرة، وذهب المركز الثالث إلى مجاهد بن يزيد من جزر المالديف، الذي حقق إنجازاً غير مسبوق لبلاده.
وفي بطولة السيدات، تصدرت الأوزبكية شاهنوزا صابروفا الترتيب، وجاءت لاعبتنا أحلام راشد في المركز الثاني، والطاجيكية نادية أنطونوفا ثالثاً، بعد اللجوء إلى أنظمة كسر التعادل لحسم المراكز.
حضر حفل الختام وتتويج الفائزين، هشام علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، الذي أعرب عن فخره بالنتائج المشرّفة التي حققها لاعبو الإمارات في البطولة، مؤكداً أن إحراز «فضيتين آسيويتين» يُعد إنجازاً كبيراً، ويعكس التطور المستمر في أداء اللاعبين على المستوى القاري.
وأشار الطاهر إلى أن الإمارات كانت على بُعد خطوة من الميدالية الذهبية في منافسات الرجال، حيث تصدر الرميثي الترتيب خلال الجولات الست الأولى، قبل أن يتعثر في الجولة الأخيرة، متمنياً التعويض في بطولات الكلاسيك والرابيد.
وأعرب الطاهر عن سعادته بوصول منتخبات مثل جزر المالديف وطاجيكستان إلى منصات التتويج، معتبراً ذلك تطوراً إيجابياً يعكس انتشار اللعبة في المناطق الأقل تقليدية، ما يعزز مكانة الشطرنج على المستوى القاري.

الإمارات
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العين
الشطرنج
مجلس أبوظبي الرياضي
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