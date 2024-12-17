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الرياضة

شراكة بين أكاديمية يوفنتوس والمدرسة الإيطالية في أبوظبي

شراكة بين أكاديمية يوفنتوس والمدرسة الإيطالية في أبوظبي
17 ديسمبر 2024 14:30

أبوظبي (الاتحاد)
أبرمت المدرسة الإيطالية الدولية في أبوظبي، اتفاقية شراكة مع أكاديمية نادي يوفنتوس، لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف الأنشطة والبرامج، وتوفير تعليم شامل للطلاب المواطنين والمقيمين يدمج بين الأكاديميات والرياضة والإثراء الثقافي.
وقع الاتفاقية الدكتور إسماعيل الخوري، المدير التنفيذي للمدرسة، وصلاح عديب، الرئيس التنفيذي لأكاديمية يوفنتوس أبوظبي.
حضر مراسم الاحتفال في المدرسة الإيطالية سوزانا سلافيا لاكونا، مديرة المعهد الثقافي الإيطالي، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، والدكتور محمد باكا، عضو مجلس إدارة المدرسة الإيطالية الدولية، وعدد من المسؤولين.

 

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