«الإمارات XRG للدراجات» يدخل «مرحلة جديدة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الإمارات للدراجات، الحاصل على المركز الأول في تصنيف «الاتحاد الدولي للدراجات»، عن إبرام شراكة استراتيجية مع «XRG»، الشركة الاستثمارية الدولية في مجالي الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات التي أطلقتها «أدنوك».

ووفقاً لهذه الشراكة، التي تمتد لمدة ستة أعوام، سيتم تغيير اسم الفريق ليصبح «فريق الإمارات XRG للدراجات»، وتصبح «XRG» «شريك اللقب المشارك»، و«شريك الطاقة الرسمي» لفريق الإمارات للدراجات الهوائية وذلك اعتباراً من موسم 2025.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»: «تماشياً مع توجيهات القيادة بتعزيز الشراكات التي ترسخ مكانة دولة الإمارات في مختلف المجالات، يسرنا التعاون مع الفريق الذي يعتلي صدارة تصنيف الاتحاد الدولي للدراجات، وذلك تأكيداً على التزام «XRG» بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة مع التركيز على خلق قيمة طويلة الأمد تترك تأثيراً إيجابياً ومستداماً على الاقتصاد والمجتمع، ونتطلع إلى دعم «فريق الإمارات XRG للدراجات»، لمواصلة تفوقه في مجال رياضة سباق الدراجات على المستوى العالمي وتحقيق أهدافه الطموحة للوصول إلى الحياد المناخي، والمساهمة في بناء مجتمعات صحية من خلال تشجيع رياضة الدراجات الهوائية».

وتهدف شركة «XRG» إلى تنفيذ استثمارات نوعية على امتداد سلاسل القيمة لقطاع الطاقة، وتوفير حلول موثوقة ومنخفضة الكربون للمساهمة في تلبية الزيادة في الطلب العالمي على موارد الطاقة النظيفة، مما يجعلها شريكاً مثالياً لفريق الإمارات «XRG» للدراجات في تحقيق التزامه بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول نهاية عام 2030، ويسعى الفريق من خلال مبادرة «الطريق إلى الوصول لصافي انبعاثات صفرية» لتحسين العمليات اللوجستية المرتبطة بالسفر، وتبني تقنيات وحلول جديدة موفرة للطاقة.

وتعزز هذه الشراكة ريادة «فريق الإمارات XRG للدراجات» في رياضة سباق الدراجات للمحترفين، وتضع معياراً جديداً للاستدامة، كما تؤكد أهمية الاستفادة من مجالات التكامل بين الابتكار ونظم الطاقة لتحقيق التميز في المنافسات الرياضية.

من جانبه، قال ماورو جيانيتي، مدير الفريق والرئيس التنفيذي: «يسعدنا الكشف عن هويتنا الجديدة كفريق الإمارات XRG للدراجات. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول نهاية عام 2030 ومواصلة جهودنا التي تهدف لتشجيع الجيل القادم على ممارسة رياضة الدراجات وتبني نمط الحياة الصحية».

ومن المقرر أن يستخدم «فريق الإمارات XRG للدراجات» هويته الجديدة، والتي ستظهر بشكل بارز على قمصان ومعدات الفريق بدايةً من موسم 2025. وسيبدأ الفريق موسمه الرياضي الجديد محافظاً على تصنيفه في المركز الأول بين فرق طواف العالم للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وسيسعى لمواصلة جهوده في مجالات تطوير الشباب، والمشاركة المجتمعية وتبني ممارسات الاستدامة.

يذكر أن «فريق الإمارات XRG للدراجات» حقق أكثر من 250 فوزاً على المستوى العالمي، من ضمنها ثلاثة ألقاب في سباق طواف فرنسا للدراجات الهوائية، ولقب سباق طواف إيطاليا للدراجات، كما حقق الدراج تادي بوغاتشار ذهبية بطولة العالم للدراجات الهوائية.