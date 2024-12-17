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الرياضة

ماجواير «متحمس» للمستقبل مع أموريم

ماجواير «متحمس» للمستقبل مع أموريم
17 ديسمبر 2024 21:06

 
لندن (د ب أ)

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أعرب هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تحمسه لرؤية ما يحمله المستقبل، تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم.
وكان المدافع الإنجليزي قد شارك في مباراة «ديربي» مانشستر التي انتهت بانتصار مثير بهدفين لهدف، وظهر بمستوى جيد، حيث أسهم في الحد من خطورة فيل فودين وإيرلينج هالاند.
ونقل الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن ماجواير قوله «أعتقد أنه يمكنك أن ترى أننا لدينا هيكل وأسلوب لعب جيدين، وبدأنا في استيعاب الطريقة التي يريدنا أن نعمل بها، إنه متميز جداً من الناحية التكتيكية».
وأضاف «لا نزال في البداية معه، لم يمر على قدومه سوى شهر تقريباً، ونحن نتطلع إلى المستقبل تحت قيادته، وأنا متأكد من أن الأمور ستسير بشكل إيجابي».
وأثنى ماجواير على زميله الإيفواري أماد ديالو الذي خطف الأنظار، بعد تسببه في ركلة الجزاء التي سجل منها برونو فيرنانديز هدف التعادل في مباراة «الديربي» أمام مانشستر يونايتد، قبل أن يسجل بنفسه هدف الفوز الحاسم 2-1.
وأكد ماجواير «إنه يقدم موسماً متميزاً للغاية، ولكنه لا يزال شاباً، ولا يزال هناك الكثير ليتعلمه، أنا متأكد من اكتسابه الكثير من الخبرة بالمشاركة في المباريات الكبيرة، وأتوقع له مستقبلاً باهراً في النادي».
وتابع «سعداء بتألقه، ولكن كما قلت، لا يزال الطريق أمامه طويلاً، لديه مهمة كبيرة في مساعدتنا على التحسن والتقدم في جدول الترتيب».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
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هاري ماجواير
روبن أموريم
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