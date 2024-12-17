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الرياضة

أرتيتا: كأس الرابطة تعزز آمال أرسنال في «البريميرليج»

أرتيتا: كأس الرابطة تعزز آمال أرسنال في «البريميرليج»
17 ديسمبر 2024 21:08

 
لندن (رويترز) 

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يعتقد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن الفوز بكأس الرابطة قد يعزز آمال فريقه في حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ يتأهب الفريق لاستضافة كريستال بالاس في دور الثمانية الأربعاء.
وفي سعيه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ عقدين احتل أرسنال المركز الثاني في آخر موسمين خلف مانشستر سيتي.
ويحتل الفريق اللندني حالياً المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة من 16 مباراة، ويتأخر بفارق ست نقاط عن ليفربول المتصدر الذي لديه مباراة ناقصة.
ولم ينجح أرتيتا في الفوز بكأس الرابطة منذ توليه مسؤولية أرسنال في ديسمبر 2019 على الرغم من فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 2019-2020.
وقال أرتيتا للصحفيين «هذا يجلب الإيمان والثقة والطاقة الإيجابية، الفوز على منافس في الدور قبل النهائي والنهائي يولد هذه الطاقة، ويمهد الطريق الصحيح لتحقيق أشياء أخرى».
ومن المقرر أن يواجه أرسنال منافسه كريستال بالاس في مباراتين متتاليتين، إذ ستكون المباراة الأخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سيلهرست بارك يوم السبت.
ويحتل كريستال بالاس بقيادة أوليفر جلاسنر المركز الخامس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لم يخسر في آخر خمس مباريات بالدوري الممتاز، وكان آخر انتصار له على حساب غريمه التقليدي برايتون آند هوف ألبيون.
وقال أرتيتا «الأمر دائماً صعب للغاية، إنه مستوى آخر من الصعوبة، خاصة عندما تلعب ضد فريق مرتين على التوالي».
وقال الإسباني إن لاعب الوسط الدفاعي ديكلان رايس أصبح بخير، بعد خروجه من الملعب في الدقيقة 62 من مباراة فريقه أمام إيفرتون والتي انتهت بالتعادل السلبي،
ومع ذلك، لا يزال المدافعان أولكسندر زينتشينكو وريكاردو كالافيوري خارج التشكيلة بسبب الإصابة.
وأضاف أرتيتا «سنتخذ القرار بشأن ما إذا كان (رايس) متاحاً أم لا».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
ليفربول
ميكيل أرتيتا
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