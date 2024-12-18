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الرياضة

راشفورد.. «تحديات جديدة» وسط «شائعات الرحيل»!

راشفورد.. «تحديات جديدة» وسط «شائعات الرحيل»!
18 ديسمبر 2024 10:17

 
مانشستر (رويترز)

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أبدى ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد في مقابلة أجراها معه الصحفي البريطاني هنري وينتر، استعداده لخوض تحديات جديدة، مع تنامي تكهنات بشأن رحيله عن الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وفاز اليونايتد على مانشستر سيتي 2-1 الأحد الماضي، لكن راشفورد وأليخاندرو جارناتشو استبعدا من القائمة في تلك المواجهة، وقال المدرب الجديد روبن أموريم، إن قراره يتعلق بضرورة التزام لاعبيه بمعايير عالية.
وأدى ذلك إلى ظهور تقارير إعلامية تفيد بأن «اليونايتد يتطلع إلى بيع مهاجم إنجلترا الذي ارتبط بالفريق، منذ أن كان في السابعة من عمره، وتحدث اللاعب «27 عاماً» عن قرار أموريوم أثناء زيارته مدرسته القديمة لتوزيع هدايا عيد الميلاد.
وقال راشفورد لوينتر عندما سُئل عما إذا كان سيبقى أم سيرحل عن يونايتد: «بالنسبة لي شخصياً، أعتقد أنني مستعد لخوض تحديات جديدة والقيام بخطوات تالية، وعندما أرحل، لن أحمل أي مشاعر سيئة تجاه مانشستر يونايتد، ولن تحصل مني على أي تعليقات سلبية عن النادي. هذه هي شخصيتي، وإذا كنت أعرف أن الموقف سيئ بالفعل، فلن أجعله أسوأ، رأيت كيف رحل لاعبون آخرون في الماضي، ولا أريد أن أكون مثلهم».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
راشفورد
روبن أموريم
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