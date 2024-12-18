البلوشي يشارك في ندوة «فنية الجودو»



أبوظبي (الاتحاد)



شارك الدولي أحمد سليمان البلوشي، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للجودو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، في الندوة الفنية بإسطنبول، ضمن 326 مشاركاً يمثلون 79 دولة، وافتتحتها الدكتورة ليزا ألان، الأمين العام للاتحاد الدولي، نيابة عن ماريوس فيزر، رئيس الاتحاد الدولي، بحضور سيزر هويسوز، رئيس الاتحاد التركي.

وأشاد البلوشي بدعم واهتمام مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي بالكادر الوطني، في مختلف المجالات، وجهود ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي، مؤكداً أن لجان التعليم والتحكيم والرياضة في «دولي الجودو»، خرجت بعدة مقترحات وتوصيات مهمة، تهدف للتطوير في مجال اللعبة، عقب دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، والتي تتم تجربتها اعتباراً من أول يناير المقبل، وحتى منتصف يونيو 2025، وتتم مراجعتها بعد بطولة العالم للكبار التي تستضيفها بودابست المجرية من 13 إلى 20 يونيو، بعد الاستفادة من مقترحات الاتحادات الأهلية الأعضاء عقب «أولمبياد باريس» بهدف تحسين قواعد الرياضة وتنظيم البطولات الكبرى، استعداداً للدورة الأولمبية القادمة «لوس أنجلوس 2028».