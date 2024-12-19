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الرياضة

ولفرهامبتون يتعاقد مع فيتور بيريرا

ولفرهامبتون يتعاقد مع فيتور بيريرا
19 ديسمبر 2024 20:11

 
لندن (أ ف ب)

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تعاقد ولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا للإشراف عليه بعقد لعام ونصف، خلفاً لجاري أونيل الذي أقيل من منصبه، وذلك وفق ما أعلن.
وقال رئيس النادي جيف شي في بيان «فيتور مدرب محترم وصاحب خبرة كبيرة حقق النجاح في مختلف الدوريات، وسيقدّم نهجاً جديداً في الاختبار الذي ينتظره»، مضيفاً «هذه لحظة صعبة للنادي، ونود أن نشكر فيتور على تحمل هذه المسؤولية».
وتابع «لدينا ثقة كاملة في قدرته على إرشادنا إلى المسار الصحيح، مع اللاعبين وطاقم العمل والنادي بأكمله، سنكون متعاضدين في دعمه لتحقيق النجاح».
وينضم ابن الـ56 عاماً إلى الفريق الإنجليزي بعدما كان مدرباً لنادي الشباب السعودي منذ فبراير الماضي.
وأفادت شبكة «بي بي سي» البريطانية بأن النادي السعودي سيتقاضى مبلغ 825 ألف جنيه استرليني تعويضاً، جراء رحيل بيريرا الذي يُغادر الشباب، وهو يحتل المركز السادس في الدوري المحلي.
ويملك بيريرا خبرة كبيرة في مجال التدريب، بعد إشرافه على بورتو وفنربخشه التركي وأولمبياكوس اليوناني، بالإضافة إلى كورينثيانز وفلامينجو البرازيليين.
وتوّج خلال مسيرته التدريبية بلقب الدوري البرتغالي عامي 2012 و2013 وبلقب الدوري اليوناني عام 2015، والدوري الصيني عام 2018، وهو سيستلم فريقاً يقبع في المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري الممتاز، بعدما اكتفى بفوزين في 16 مباراة.
وبدأ البرتغالي مهمته منذ الخميس، حيث أشرف على تمارين الفريق استعداداً للانتقال الأحد إلى ملعب ليستر سيتي الذي يحتل بدوره المركز السابع عشر بفارق 5 نقاط عن ضيفه.

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