راتكليف يرفع حصته في مانشستر يونايتد



لندن (د ب أ)

رفع السير جيم راتكليف حصته في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى 29%، وذلك بعد استكمال عملية ضخ الأموال في النادي، مثلما وعد عندما استحوذ على حصة الأقلية في النادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه تم الإعلان عشية عيد الميلاد (الكريسماس) من العام الماضي عن شراء رئيس شركة «إينوس» لنسبة 25% من النادي، وكذلك استثمار مبلغ 300 مليون دولار في البنية التحتية للنادي.

وتم التصديق على الصفقة في فبراير الماضي، وأكدت لجنة الأوراق المالية والبورصة أن الـ100 مليون دولار الأخيرة تم دفعها الأربعاء.

وبموجب ذلك ارتفعت حصة راتكليف، مقابل ما تم ضخه من أموال، من 70. 27% إلى 94. 28%.

وجاء ضخ 100 مليون دولار جزءاً من عملية الالتزام بإحداث التغيير في النادي، وعلمت (بي ايه ميديا) أن ذلك من أجل الاستثمار في البنية التحتية للنادي وليس لضم صفقات جديدة في شهر يناير المقبل.

وأكدت اللجنة في بيان نشرته اليوم الخميس أيضاً، أن كل أسهم راتكليف في مانشستر يونايتد انتقلت الآن إلى «إنيوس» من شركة «تراولرز» ليمتد والتي اشترت الحصة من عائلة جليزر.